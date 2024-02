Sem dieta e treino, Deborah Secco surpreende com afirmação: 'Genética'

Dona de curvas muito torneadas, Deborah Secco surpreende ao revelar que come besteiras todos os dias e não treina; atriz alega ter genética privilegiada

Mais uma vez, a atriz Deborah Secco revelou que não faz dietas ou exercícios para manter suas curvas bem torneadas. Mãe de Maria Flor, a esposa de Hugo Moura comentou que come o que deseja, inclusive besteiras e que não frequenta a academia.

Em entrevista à Quem, a artista de Elas Por Elas, novela das sete da Globo, revelou que não sofre mais de compulsão alimentar, como anos atrás, e que coisas calóricas fazem parte do seu cardápio do dia a dia. Inclusive, pão de queijo, chocolates, refrigerante e mais estão nas suas refeições do cotidiano.

"Não faço dieta, então não consigo sair da linha porque nunca entrei na linha (risos). Mas nem quero mais falar disso porque também não acreditam. Não oscilo minha alimentação. Não faço dieta, não tenho compulsão alimentar. Como sempre igual há muitos anos", falou a atriz, que aposta em massa e doce todos os dias.

No café da manhã, ela come pão de queijo com requeijão e refrigerante zero. No almoço, rejeita uma saladinha e aposta no arroz, feijão, farofa, uma carne e às vezes come uma batata. Na sobremesa, Deborah Secco come brigadeiro ou pão com nutella. A janta é quase a mesma coisa que o almoço.

Mesmo comendo besteiras, ela não faz academia. "Não tenho treinado há bastante tempo, tenho até vontade de voltar, de me exercitar de leve pelo menos, mas está difícil de caber na minha agenda. Mas tenho esperança de voltar esse ano. Não faço nada. Ninguém vai acreditar e é horrível mesmo. Na verdade, acho que eu tenho uma genética muito privilegiada e faço alguns procedimentos estéticos. Mas exercício eu realmente não faço", declarou.

Com frequência, a musa é fotografada na praia do Rio de Janeiro e toda vez rouba a cena com suas curvas mega torneados. Veja as fotos do corpaço real de Deborah Secco aqui.

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida no último dia 26 por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.