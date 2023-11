Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário; veja as fotos

Em seu aniversário de 44 anos, Deborah Secco ganha festa surpresa e impressiona ao exibir registros do evento luxuoso com amigos e familiares

A atriz Deborah Secco ganhou uma grande festa surpresa para o seu aniversário de 44 anos. Neste domingo, 26, a famosa foi surpreendida com o evento luxuoso prestigiado por familiares, amigos, famosos e seus amores, o esposo Hugo Moura e a filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e com cintilância, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global, de Elas Por Elas, caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado.

"Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda agradecendo a todos que contribuiram para o evento ocorrer.

Produzida para a festa, Deborah Secco gravou um vídeo com a filha, Maria Flor, de 7 anos, e dividiu opiniões ao surgir dançando com a pequena ao som de uma música com letra adulta.

Deborah Secco aparece só de toalha em premiação

A atriz Deborah Secco causou ao aparecer com um look polêmico no Prêmio Multishow, que aconteceu na noite des terça-feira (7) no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista surgiu deslumbrante com uma produção inusitada.

É que ela foi clicada usando apenas toalhas. Além do acessório na cabeça, ela também surgiu com um top estilizado e uma saia inspirada no item. Dona de um corpo perfeito, ela ainda mostrou bom humor ao chegar.

"Na correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!", brincou ela nas redes sociais ao compartilhar as fotos com os fãs e seguidores. Atualmente, a musa é uma das estrelas de Elas por Elas, novela das seis da Globo. Veja o look aqui.