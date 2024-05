Tata Estaniecki agradece ajuda de Neymar em campanha solidária ao RS

Apresentadora do 'PodDelas', Tata Estaniecki contou que o jogador Neymar Jr está ajudando moradores de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul

Assim como diversos famosos, a apresentadora e influenciadora digital Tata Estaniecki também se mobilizou em uma campanha solidária para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na noite da última segunda-feira, 6, ela aproveitou para agradecer a ajuda do jogador de futebol Neymar Jr, que enviou um helicóptero para a região afetada em Passo Fundo.

"Já vou aproveitar para agradecer, porque o helicóptero que estávamos atrás, hoje de manhã, o Neymar vai mandar, vai ajudar. Já estão ajudando com um monte de helicóptero, um monte de jato, um monte de tudo", declarou Tata, agradecendo também a influenciadora local Letícia Stuchi, que está na linha de frente.

Ao longo do dia, Letícia contou que a apresentadora do 'PodDelas' abasteceu os aviões que estão transportando doações às regiões com mil litros de combustíveis. "E quando acabar a gente abastece de novo! O povo não ficará sem resgate/abastecimento", afirmou Tata Estaniecki em seu perfil oficial no Instagram.

Além das influenciadoras, Pedro Scooby, Virginia Fonseca, Whindersson Nunes, Gusttavo Lima, Nicolas Prattes e outros, também se mobilizaram para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul.

Famosos internacionais como Madonna - que esteve recentemente no Rio de Janeiro -, Beyoncé, a banda Guns N' Roses e o ator Vincent Martellatambém realizaram doações às regiões afetadas.

Ana Hickmann desabafa sobre tragédia que atingiu família no Sul

Natural do Rio Grande do Sul, Ana Hickmann (43) revelou que alguns familiares sofreram prejuízos por conta das fortes chuvas que aconteceram no estado. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record, se disse orgulhosa da mobilização dos brasileiros para ajudar pessoas que ficaram desabrigadas durante a enchente.

"O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu nunca vi algo parecido na história. Já enfrentamos outros desastres naturais, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, mas de um estado inteiro debaixo d'água?", questiona Ana, ainda impressionada com as imagens e números envolvendo o desastre natural.

A apresentadora, que nesta segunda-feira, 6, esteve presente em um evento da marca Romannel, em São Paulo, conta que teve parentes e amigos que viram de perto a destruição das chuvas na região de Porto Alegre, mas que não sofreram nada grave. "A minha cidade fica no Vale do Taquari, Santa Cruz do Sul e a minha família teve, sim, os seus prejuízos, mas graças a Deus, nenhum prejuízo físico ou material. E o material a gente recupera", diz. Confira a entrevista completa com a apresentadora!