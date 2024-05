Poliana Rocha arrasa com look com fenda e recorte na barriga: 'Maravilhosa'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, arrasa ao eleger vestido poderoso para ensaio; influenciadora impressionou com beleza deslumbrante

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora e empresária Poliana Rocha, impressionou ao compartilhar fotos de um ensaio poderoso em sua rede social. Nesta segunda-feira, 06, a loira postou os registros e não passou despercebida.

Ao escolher um look preto, a sogra de Virginia Fonseca impactou ao eleger o vestido de modelo com fenda na perna e recorte no abdômen. Esbanjando suas curvas esculturais, a famosa deu um show de beleza e arrancou elogios.

"Nunca é tarde para você resgatar seu AMOR PRÓPRIO", refletiu a mãe de Zé Felipe na legenda. Nos comentários, os seguidores admiraram a musa. "Maravilhosa", exclamaram ao vê-la. "Deslumbrante", definiram outros.

Dona de um estilo elegante e moderno, Poliana Rocha surpreendeu ao tomar uma decisão com Virginia Fonseca sobre o bazar beneficente que fariam nos próximos meses. Diante da situação do Rio Grande do Sul, elas decidiram doar todos o itens para os gaúchos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Mãe de Poliana Rocha se emociona ao ganhar carro de presente da filha

Poliana Rocha surpreendeu sua mãe, dona Eponina Rocha, na última sexta-feira, 3. Nas redes sociais, a mulher do cantor sertanejo Leonardo mostrou como sua mãe reagiu ao ganhar um carrão de presente.

A influenciadora digital contou que sua mãe fará 83 anos e decidiu presenteá-la com um carro. No vídeo postado no feed do Instagram, dona Eponina caiu no choro ao chegar na garagem e ver seu presente de aniversário.

Ao compartilhar o momento com os seguidores, a mãe de Zé Felipe se mostrou grata por dar um presente tão especial para a mãe. "Amanhã é aniversário da minha mãezinha e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de presenteá-la !!!! Fiquei muito feliz e agradecida a Deus... ela merece o melhor", escreveu a famosa na legenda. Veja o momento aqui.