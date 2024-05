Após cirurgias, Rafaella Justus choca com semelhança com Ticiane Pinheiro

Recuperada de cirurgias, Rafaella Justus choca ao postar novas fotos; jovem impressionou com forte semelhança com Ticiane Pinheiro

A filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, impressionou ao compartilhar novas fotos de sua viagem com o pai. Fora do Brasil, a jovem esbanjou estilo ao surgir com um look estampado e em clima de verão.

Recuperada da cirurgia de nariz e ortognática, a moça, que terá uma grande festa de debutante, impressionou ao aparecer muito parecida com a mãe. Os internautas, inclusive a irmã dela por parte de pai, a influenciadora Fabiana Justus, que está em tratamento contra o câncer, notaram a semelhança.

"Golden hour",escreveu Rafaella Justus a legenda em inglês. Nos comentários, ela foi vista muito parecida com a apresentadora da Record TV. "Lindaa e mto parecida com a Ticiane Pinheiro", disse a irmã dela. "Muito parecida com a mãe", notaram outros.

Ainda nos últimos dias, a adolescente recebeu mais elogios ao postar fotos usando um look de crochê. Enquanto ela está viajando com o pai, a mãe está curtindo uma viagem especial com seu padrastro, o jornalista César Tralli. Ticiane Pinheiro comentou sobre a decisão difícil de tirar o tempo só com o marido.

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes. Veja mais aqui.