Filho de Popó Freitas mostra seu namorado na rede social

Revelou! Filho de Popó Freitas, Juan Freitas, mostra seu amado na rede social; estudante de Medicina está se relacionando com advogado

O filho de Popó Freitas, estudante de Medicina Juan Freitas, de 24 anos, mostrou seu novo namorado na rede social. O futuro médico então revelou que está se relacionando com o advogado Lucas Oliveira.

Discreto, o jovem tem o perfil fechado, mas os cliques de romance foram publicados pelo Jornal Extra. "Lindo, sem você meu mundo não gira, ele capota", declarou-se o menino para o eleito na postagem realizada na web.

Além de Juan Freitas, Popó tem mais cindo herdeiros. Orgulhoso de Juan Freitas, o ex-pugilista falou sobre o futuro médico ser gay. "É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay”, declarou podcast No Flow.

Juan Freitas e seu namorado

Saiba qual é o valor do patrimônio milionário de Acelino Popó

Após sua luta contra Kleber Bambam no último dia 25, o boxeador Acelino Popó Freitas chamou atenção pelo valor milionário que recebeu para enfrentar o campeão do BBB 1 no ringue. Tetracampeão mundial, o atleta tem 12 anos de carreira profissional como lutador e um grande patrimônio após lutas amadoras contra influenciadores.

Segundo o colunista Leo Dias, em sua luta contra Bambam no Fight Music Show 4, Popó recebeu cerca de R$ 5 milhões como cachê, mesmo tendo permanecido apenas 36 segundos no ringue. Essa não é a primeira vez que ele fatura um alto valor por enfrentar famosos. Em 2022, quando lutou contra o humorista Whindersson Nunes, ele recebeu a bolada de R$ 6,4 milhões, sem contar com cotas de patrocínio e pay-per-view.

Em 2020, quando se candidatou para ser vereador da Bahia, Popó declarou patrimônio de R$ 5,8 milhões. O seu dinheiro reflete em seus bens, já que o lutador é dono de uma casa de alto padrão em um condomínio fechado na em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Nele, os imóveis estão avaliados entre R$ 1,9 milhão a R$ 7 milhões.