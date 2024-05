Pedro Scooby cancela compromissos e toma atitude corajosa no Rio Grande do Sul

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Pedro Scooby comenta sobre viagem do surfista até o Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das enchentes

Neste final de semana, o surfista Pedro Scooby (35) tomou uma atitude solidária e corajosa para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no estado do Rio Grande do Sul. O artista cancelou compromissos, reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil. Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Pedro Scooby dá mais detalhes sobre a viagem do artista para o Rio Grande do Sul. Eles reforçaram que ele não tem previsão de retorno, pois está bastante focado em ajudar as vítimas das enchentes. Neste momento, Pedro já começou com os trabalhos de resgate.

O surfista cancelou todos os compromissos dele essa semana. Pedro tinha gravações do Podpah Visita e alguns compromissos, mas cancelou todos os eventos na agenda para se dedicar a esse momento tão delicado que a região vive.

De acordo com registros publicados em páginas no Instagram, Pedro Scooby e seus amigos estão a caminho de uma escola para salvar cerca de 200 crianças que ainda não conseguiram ser resgatadas.

"Tem muita gente mandando informação, toda hora alguém manda um lugar, eu sei que a situação é muito crítica, mas estamos conversando com mais gente e tentando entender qual lugar mais crítico para irmos. Daqui a pouco vou colocar os jet-skis na água e não vou poder mais vir falar aqui", disse Scooby, mostrando a equipe reunida.

RELEMBRE

No último domingo, 5, em suas redes sociais, Scooby compartilhou sobre sua viagem para o Rio Grande do Sul. Junto com um grupo de amigos, ele está levando um jet ski para que possam ir às áreas mais afetadas pelas enchentes e ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas.

"Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também. Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", disse ele nos stories do Instagram.