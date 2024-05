Filho do príncipe Harry, Archie, perde 'tradição' da realeza

Filho do príncipe Harry e Meghan Markle, Archie completou 5 anos de vida, mas não teve a experiência de viver uma tradição da realeza. Saiba qual

Filho do príncipe Harry e Meghan Markle, Archie perdeu uma tradição da família real britânica em seu aniversário. O menino completou 5 anos de idade na última segunda-feira, 6. Como ele vive com a família nos Estados Unidos, ele não teve a experiência de passar o seu aniversário junto com a família na Inglaterra.

De acordo com o especialista na realeza britânica Tom Quinn, a família tem a tradição de dar presentes divertidos nos aniversários. “Definitivamente, ele vai perder algumas doces tradições de aniversários reais”, informou.

E uma das tradições é a entrega de presentes simples e divertidos. Como todos da família são ricos e podem comprar tudo o que querem, eles costumam dar presentes simbólicos e que podem até fazer brincadeiras com o aniversariante. “Eles presenteiam com coisas bobas e engraçadas. Certa vez, antes dele [Harry] conhecer Meghan, Kate o presenteou com um kit de Como Fazer Crescer Uma Namorada Para mim. A graça dessa tradição é mostrar o lado leve da realeza”, disse Quinn.

O presente do rei Charles III para o neto

O Rei Charles III deverá presentear o neto Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, com um item especial. De acordo com o especialista na família real britânica Tom Quinn no jornal The Mirror, o monarca fez o presente com as próprias mãos.

O filho de Harry e Meghan completou 5 anos de idade no dia 6 de maio de 2024. Para marcar a data, o avô decidiu separar um presente para ser enviado ao neto, que vive nos Estados Unidos. O especialista contou que ele deverá enviar um quadro que foi pintado por ele mesmo e um cartão de aniversário.

“Há rumores de que ele enviará uma de suas próprias aquarelas para Archie como presente, já que Meghan adora presentes caseiros e não gosta de presentes caros e extravagantes”, afirmou Quinn.

O especialista ainda disse que Charles III tinha planos de fazer uma videochamada com o neto para parabenizá-lo no dia do seu aniversário.