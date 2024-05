Lexa curte dia de sol no Rio de Janeiro ao lado do namorado

Estrela da Dança dos Famosos, Lexa surge com look ousado ao aproveitar dia na praia com o namorado, Ricardo Vianna

A cantora Lexa aproveitou a tarde de folga nesta segunda-feira, 6, para relaxar ao ar livre. A musa foi flagrada pelos paparazzi enquanto curtia um momento romântico ao lado do namorado, o ator Ricardo Vianna, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os dois foram fotografados em um quiosque da região enquanto conversavam e trocavam carinhos. Para a ocasião, Lexa surgiu com um biquíni rosa no estilo fio-dental e exibiu sua beleza impecável.

Atualmente, Lexa está no elenco do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo.

Quem é Ricardo Vianna?

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já atuou na novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual interpretou o personagem Giovane. Além disso, ele também integrou os elencos de Tempo de Amar, Verão 90 e Travessia.

Na vida pessoal, ele é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Nas redes sociais, o artista adora mostrar foto de sua rotina, das idas à praia, ao lado da filha e também de seus encontros com os amigos. Ele pratica yoga, mergulho e adora Fernando de Noronha, já que tem várias fotos nas praias de lá em seu feed.

Lexa desabafa após comentários maldosos em foto com noivo

No começo do mês, Lexa desabafou em seus stories do Instagram após receber comentários maldosos em uma foto postada com Ricardo Vianna em seu perfil. Os dois estão juntos desde outubro de 2023 e ficaram noivos em fevereiro deste ano durante uma viagem romântica.

Comentários dizendo que os dois não iam dar certo ou durar muito tempo foram vistos na postagem. "Por que as pessoas não cuidam das duas próprias vidas? Se você não tem nada bom pra dizer... fique em silêncio", começou a cantora. "Tem gente que torce pelo seu fracasso... que horror... como se você tivesse que ser infeliz como eles", escreveu. Na sequência, postou um corte de uma fala de um coach que conta sobre comentários que não deveriam ser ditos. Saiba mais!