MC Daniel explica sumiço repentino por problemas pessoais: 'Me cuidar'

Participante do 'Dança dos Famosos', MC Daniel anunciou aos fãs que ficará afastado das redes sociais durante os próximos dias

Participante da atual Dança dos Famosos, quadro do programa 'Domingão do Huck', da TV Globo, MC Daniel usou as redes sociais na última segunda-feira, 6, para contar aos fãs que estava chateado e, por isso, estava um pouco afastado da internet. Apesar da declaração, o cantor não se aprofundou no motivo que o levou a tomar a decisão.

"Não vou estar muito presente aqui nos stories porque agora não é o momento e eu estou um pouco chateado. Estou com um problema pessoal, que não vem ao caso falar agora", iniciou MC Daniel. O artista, então, garantiu que, assim que puder, contará aos fãs o que está acontecendo, mas que por enquanto decidiu se priorizar.

"Tem gente perguntando porque eu tô meio sumido, por que eu não estou respondendo, dizendo que eu estou um pouco abatido. Em breve eu falo para vocês, mas essa é a hora de eu me cuidar", declarou ele, pedindo para que o público direcione atenção às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Por fim, MC Daniel contou que está tentando realizar um show beneficente para arrecadar doações às regiões afetadas no Sul do Brasil. "Já falei com meus empresários e com a Luísa Sonza e estou me disponibilizando a fazer um show e doar todo o cachê", informou o cantor.

"Eu amo o Rio Grande do Sul, o local, as pessoas, a história, tô aqui para ajudar no que estiver ao meu alcance", escreveu o funkeiro na legenda do vídeo publicado em seus stories no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Mãe de MC Daniel se derrete ao falar do filho no Dança dos Famosos

MC Daniel (26) se apresentou mais uma vez no Dança dos Famosos. Neste domingo, 28, o cantor e a dançarina Paula Santos arrasaram num verdadeiro baile funk, que tomou conta do palco do Domingão com Huck, na TV Globo. Na torcida, toda orgulhosa, está a professora, designer de joias e influenciadora digital Daniela Amorim (50), mãe do artista.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela não esconde a emoção de ver a dedicação do filho neste novo desafio. "Ele é o sol", declara. Ao longo do bate-papo, Daniela recordou que foi vítima de uma recente trollagem do funkeiro sobre sua participação no quadro do Domingão. Confira detalhes!