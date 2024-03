MC Daniel revela por que aceitou entrar no Dança dos Famosos e descarta novo reality

Em entrevista à CARAS Brasil, MC Daniel revelou que está de mudança para o Rio de Janeiro após aceitar convite para o Dança dos Famosos

Um dos integrantes do Dança dos Famosos 2024, MC Daniel tem plena certeza que entrar na competição do Domingão do Huck marca um novo momento em sua carreira. Segundo o artista, estar na atração representa seu trabalho chegando para um novo público.

"Com certeza vai dar uma projeção ainda maior, sem dúvidas. Atingir um outro público, uma outra atmosfera. É furar a bola, virada de chave", disse ele, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 29, a qual a CARAS Brasil esteve presente.

A oportunidade de estar no programa fez Daniel se mudar de vez para o Rio de Janeiro. O artista acaba de comprar uma mansão na cidade e garante que tem adorado ostentar um lifestyle carioca, mas sem muita farra. "Eu sempre tive vontade [de morar no Rio], mas [vou mudar] por causa do programa. Eu não consigo ficar longe da minha família", confessa ele, que também está se preparando para estrear como ator.

Quanto a badalação pela cidade, ele adianta que provavelmente os fãs não irão o flagrar aproveitando a noite carioca, mas, sim, curtindo uma praia ou acompanhado de amigos como Ludmilla, Pedro Scooby e Jade Picon. "Não sou um cara de sair muito não. Gosto de trabalhar, ler, estudar, cuidar do meu corpo, ficar próximo de Deus, da minha família. Não sou um cara de várias festas, de bebida, de droga, de mulher, eu não sou um cara disso. Gosto de jantar, tomar vinho, encontrar a Lud, a Jade", frisa.

Ainda durante o bate-papo, Daniel também falou sobre a possibilidade de entrar em um reality de confinamento, como o Big Brother Brasil. Com uma lista de amigos famosos que já participaram de alguns programas do tipo, o funkeiro afirma que, atualmente, não aceitaria tal convite.

"Eu participaria se fosse para ganhar mais do que eu ganho aqui fora. Ir lá para ganhar em três meses o que eu ganho um mês ou dois, acho que não é vantajoso para mim. No exato momento que eu me encontro hoje, na minha carreira, não seria vantajoso", declara.