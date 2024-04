Mãe de MC Daniel se derrete ao falar do filho no Dança dos Famosos: 'Ele é o sol’

Em entrevista à CARAS Brasil, a pedagoga e influenciadora digital Daniela Amorim fala da desenvoltura de MC Daniel no Dança dos Famosos, da TV Globo

MC Daniel (26) segue na competição do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na TV Globo, fazendo o maior sucesso. Pelo grupo 2, o cantor e a dançarina Paula Santos estão em quarto lugar na disputa, que tem Tati Machado e Diego Maia no topo da classificação até o momento. Na torcida, toda orgulhosa, está a professora, designer de joias e influenciadora digital Daniela Amorim (50), mãe do artista. Em entrevista à CARAS Brasil, ela não esconde a emoção de ver a dedicação do filho neste novo desafio. "Ele é o sol", declara.

"Ele tem essa desenvoltura, ele gosta de dançar, pega muito fácil os passos. Eu falo que puxou a avó paterna dele, que também gosta de dançar. Também gosto de dançar. Vou contar um segredo. Quando eu era criança, queria ser a dançarina do Chacrinha, aquelas bailarinas do Chacrinha (risos). Quando começava o programa, já ia para a frente da televisão (risos). E o Dani tem um pouco disso, ele gosta de dançar, se dedica muito, é muito comprometido", diz.

Daniela lembra que foi vítima de uma recente trolagem do funkeiro sobre sua participação no quadro. "Dia desses, ele estava no ensaio e me ligou: 'Mãe, acho que vou desistir. Eu falei: Desistir do quê? Ele: 'Da Dança dos Famosos'. Perguntei por quê. Ele: 'Acho que não estou indo bem. O que a senhora acha?'. Falei: Não, você não vai desistir porque desistir não faz parte do seu vocabulário, nem da nossa família. Jamais você vai desistir de uma coisa que você gosta de fazer'. Você vai se empenhar, vai se dedicar, sua professora é maravilhosa. Vai ensaiar! O segredo é ensaiar e se dedicar. E sempre fazer o melhor. Você sempre pode melhorar. Aí ele falou assim: 'Mãe, liga de vídeo'. Aí liguei, ele estava lá na Rede Globo, todo mundo escutando eu falar isso (risos)", conta. "Aí, eles falaram: 'Por isso que você é assim, a sua mãe te incentiva, a sua mãe fala para você dar o melhor. Para você fazer a diferença'”, emenda.

A pedagoga se derrete ao falar do filho. “Ele é o sol. O sol que quando entra no palco, ilumina a vida das pessoas. O sol que quando está lá na Rede Globo, ilumina. O sol, quando ele está no farol, ele aborda alguém, põe dentro do carro e leva no mercado. Na nossa família, ele é o nosso príncipe. Ele é o menino iluminado, o menino escolhido por Deus para mostrar que tudo é possível. Nossa história é uma vida de superação. De que é possível você conquistar as coisas, sendo do bem, falando de Deus, dando o seu melhor”, destaca a influencer, que tem 870 mil seguidores no Instagram.