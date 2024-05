Bruna Marquezine faz sua estreia no Met Gala em NY

Bruna Marquezine aposta em vestido sofisticado para prestigiar o tradicional baile do Met Gala 2024 em Nova York

A atriz Bruna Marquezine deu mais um passo em sua carreira internacional nesta segunda-feira, 6. Depois de marcar presença em alguns eventos em solo estrangeiro, ela fez a sua estreia no tradicional baile do Met Gala 2024, que acontece no Metropolitam Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos.

A musa chegou ao evento usando um vestido longo branco estiloso. O look contou com saia volumosa e com aplicações de flores para entrar no clima de jardim do tema da festa. Além disso, o modelito contou com decote generoso e destacou as curvas da beldade.

Vale lembrar que Bruna Marquezine deu o pontapé inicial em sua carreira internacional ao estrelar um filme da DC Comics em 2023, o Besouro Azul. Desde então, ela frequenta eventos e tapetes vermelhos no exterior com frequência.

Bruna Marquezine - Foto: Getty Images

eu sempre soube que o dia que ela pisasse no #MetGala ela serviria demais, MAS ELA SUPEROU TODAS EXPECTATIVAS!!!!!!!!!! Meu Deus Bruna Marquezine pq tão lindaaa????!!!!! pic.twitter.com/Dz39VtJt8W — Matheus Rocha (@matheus) May 6, 2024

Look de Bruna Marquezine também roubou a cena no exterior

A atriz Bruna Marquezine esbanjou estiloso e elegância ao prestigiar a Semana de Moda de Milão, na Itália, neste final de semana. A brasileira marcou presença na primeira fila do desfile da grife Bottega Veneta e atraiu todos os olhares.

A musa usou um vestido chamativo, que era longo, com aplicações de diferentes tecidos e gola alta. O modelito destacou o corpo longilíneo da morena. Para completar o visual, ela surgiu com batom vermelho e o cabelo em penteado preso.

Vale lembrar que Bruna curtiu o carnaval deste ano em Salvador, na Bahia, ao acompanhar os trio elétricos com seus amigosSasha Meneghel e João Lucas, e também foi ao Rio de Janeiro para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.