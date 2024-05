Breno da Matta exalta enredo de Renascer: 'É uma novela que fala sobre mim'

Em entrevista à Revista CARAS, o baiano e ator Breno da Matta destaca a importância da Bahia em sua vida profissional e avalia trajetória na arte

"Eu saí da Bahia, mas a Bahia não sai de mim e fico feliz por isso", essa frase é de Breno da Matta (41) que atualmente está no ar com a novela Renascer. Com muito orgulho, ele é baiano e viu a Bahia atravessar seu caminho de diversas maneiras e o levar para as artes. Em entrevista à Revista CARAS, o ator exalta enredo do folhetim: "É uma novela que fala sobre mim".

No remake de Renascer, Breno dá vida ao pastor Lívio. Além da novela, ele está no ar com a série Justiça 2, do Globoplay, e revela que, por muito pouco, não desistiu da carreira artística. Muitos não sabem, mas Breno também é farmacêutico formado, o ator trocou a área da saúde para se dedicar as artes.

"Eu já era adulto quando assisti à minha primeira peça de teatro, morava em São Paulo, era formado. E foi uma peça baiana, que ficou na porta da minha casa meses, era só atravessar a rua. Assisti e me encantei. Depois, eu assisti a outra peça baiana e foi quando comecei a fazer teatro. A arte foi me buscar e eu agradeço muito por isso", declara.

O remake da novela de Benedito Ruy Barbosa (93) marca a estreia de Breno nas novelas, e, mais uma vez, seu estado de origem o acompanha nessa trajetória. A trama é ambientada em Ilhéus. O ator comenta que relembra sua infância com o enredo.

"Eu nasci em Itabuna, que é perto de onde passa a história, meu pai é engenheiro agrônomo e trabalha com cacau, então essas histórias permearam minha infância, é uma novela que fala sobre mim, sobre minha história. Tinha que fazer Renascer, acredito que o que tem que ser seu tem força para acontecer", comenta.