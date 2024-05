Zendaya brilha como anfitriã em look ousado no MET Gala 2024

Sempre icônica nos tapetes vermelhos, Zendaya aposta em look ousado e brilha como anfitriã do MET Gala 2024; confira os detalhes do look impecável!

A atriz Zendaya comprovou mais uma vez que sabe arrasar nos tapetes vermelhos! Nesta segunda-feira, 6, acontece o MET Gala 2024, evento de moda que acontece anualmente no Metropolitam Museum of Art, em Nova York, e a artista foi uma das anfitriãs da noite. E é claro que ela fez jus ao título!

Neste ano, o evento teve o tema de ‘Belas Adormecidas: Despertando a Moda' e o tema dos looks era ‘O Jardim do Tempo’, inspirado no conto homônimo de J. G. Ballard. Zendaya acertou em cheio no dress code e escolheu um vestido etéreo para sua mais nova aparição no evento.

Com styling de Law Roach , a atriz apareceu um vestido couture da grife Maison Margiela , que foi desfilado na primavera de 1999. O look azul e verde foi adornado com flores, plantas e borboletas, além de um enfeite em formato de beija-flor, posicionado no pescoço da atriz.

Além do vestido, o destaque também foi para a maquiagem dramática de Zendaya, assinada pela maquiadora Pat McGrath . Loira desde a estreia de seu mais novo filme, 'Rivais', a famosa apostou nas sobrancelhas claras e fininhas, além de olhos escuros e bem esfumados. Para finalizar, ela escolheu um batom vinil escuro para marcar seus lábios.

Getty Images

Bruna Marquezine também estará no MET Gala!

Após a especulação de seus fãs, a atriz Bruna Marquezine foi confirmada no MET Gala 2024. A brasileira irá representar o país em um dos maiores eventos de moda do ano, que acontecerá em Nova York na próxima segunda-feira, 6.

A sua participação foi confirmada através de sua stylist, Dani Michelle, nas redes sociais. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela mostrou algumas opções de sapatos que Bruna irá experimentar para andar no tapete vemelho do Museu Metropolitano de Arte. No entanto, não se sabe qual marca de roupas ela irá representar no evento.

