Além de Bruna Marquezine, saiba quem esteve no Met Gala pela primeira vez

Bruna Marquezine marcou presença no Met Gala pela primeira vez! Além da brasileira, conheça outros famosos estreantes no evento

Nesta segunda-feira, 6, aconteceu o Met Gala 2024 e personalidades como Bruna Marquezine, Nicholas Galitzine, Ayo Edebiri, Greta Lee e Taylor Russell fizeram sua estreia no tapete vermelho, desfilando na escadaria do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Conheça mais sobre eles!

A atriz brasileira fez sua estreia em Hollywood em 2023 ao protagonizar o filme “Besouro Azul”. Sua participação foi confirmada por sua stylist, Dani Michelle, nas redes sociais. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela mostrou algumas opções de sapatos que Bruna irá experimentar para andar no tapete vemelho do Museu Metropolitano de Arte, mas não se sabe qual marca de roupas ela irá representar no evento.

Além de Bruna, outros artistas brasileiros estiveram no evento, como Anitta, Sônia Braga, Gisele Bündchen e Rodrigo Santoro.

O britânico Nicholas Galitzine ganhou visibilidade ao estrelar sucessos como “Continência ao Amor“, em 2022, e “Vermelho, Branco e Sangue Azul”, em 2023. Além disso, recentemente ele protagonizou o romance “Uma Ideia de Você” ao lado da atriz Anne Hathaway.

Ayo Edebiri é irlandesa e venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2024 pelo papel em “O Urso“, e desde então vem ganhando destaque no mundo do cinema. Ela recebeu um convite para o Met Gala este ano e estará lá pela primeira vez. Edebiri também ganhou o título de revelação da indústria, escrevendo e atuando em produções importantes, como Dickinson (2021), Abbott Elementary (2022) e The Premise (2021).

Greta Lee esteve em diversos tapetes vermelhos este ano. Protagonista de “Vidas Passadas“, ela foi indicada como Melhor Atriz em filme drama pela produção no Globo de Ouro deste ano. Mas, mesmo chamando mais atenção agora, a atriz possui uma trajetória que passa pelos palcos da Broadway, séries de streaming e televisão e filmes. Dentre suas produções, temos St. Vincent (2014), Gemini (2017), Fits and Starts (2017).

A canadense Taylor Russell ficou conhecida pelo filme Bones & All, quando estrelou ao lado de Timothée Chalamet. Também esteve nos filmes Waves e Escape Room.

Vale lembrar que este evento beneficente tem como objetivo angariar fundos para o 'The Costume Institute' e marca o início da exposição principal do instituto deste ano.

