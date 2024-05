Letticia Munniz arrecada mais de cinco mil peças plus size para o Sul: ‘Em troca, vou ceder trabalho’

Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo Letticia Munniz conta que decidiu pedir doações após relatos sobre falta de roupas para pessoas que vestem números maiores

A modelo plus size Letticia Munniz (33) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para pedir doação de roupas para pessoas que vestem números maiores, vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a assistente de palco do Domingão com Huck, da TV Globo, abre o coração sobre o que a motivou a fazer o apelo na internet. Até o momento, ela já conseguiu arrecadar cinco mil peças. “Em troca, vou ceder trabalho”, garante.

Letticia conta que recebeu informações de voluntários que estão trabalhando no Rio Grande do Sul sobre a falta de roupas para pessoas que vestem números maiores. “Uma pessoa mais magra pode usar uma roupa mais larga, porém uma pessoa maior não consegue vestir uma roupa pequena. Isso é cruel, e muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas. Parei tudo o que estava fazendo e fui gravar um vídeo com intuito de chamar a atenção, por isso comecei a falar como se fosse um vídeo de look, mas logo emendo sobre essa importante reflexão com o pedido de doação”, conta.

“Ainda assim não achei que isso seria o suficiente, e passei a pensar o que mais poderia fazer. Já havia doado financeiramente tudo o que podia, também estava compartilhando informações e pedidos de Ongs, então pensei que poderia fazer algo a partir do meu trabalho”, emenda.

A partir daí, a modelo pensou em pedir o apoio de marcas pluz size. “Talvez essas marcas pudessem ter estoques. Afinal, nós, como pessoa física, acabamos tendo uma opção limitada para doar. A demanda de roupas, porém, é grande e não são apenas para agora, pois inclui o período necessário para a reconstrução da vida de cada uma dessas pessoas. Tenho uma carreira com muitos anos, onde trabalhei como modelo para várias marcas plus size, e assim pensei em usar isso a favor ao oferecer que as marcas doassem grandes quantidades de roupas e, em troca, eu cederia o meu trabalho”, explica.

O apelo de Letticia está dando resultado. “Até agora (fechamento desta matéria) tem dado tudo muito certo, já são mais de cinco mil peças arrecadadas. Apenas uma das marcas doou duas mil peças. E tem marcas menores que também estão fazendo o seu possível e doando 50, 100 peças”, comemora.

A modelo também já está se organizando em relação à logística. “Como cada marca é de um lugar diferente, combinei com cada uma delas que enviem suas doações diretamente de seus depósitos ou lojas para os centros de recepção de doações no Rio Grande do Sul, e que como garantia me marquem em vídeos desses envios e entregas acontecendo. Farei questão de compartilhar o que puder, pois isso também incentiva outras marcas a fazer o mesmo”, destaca.

“O combinado é: o máximo que as marcas plus size puderem doar, em números expressivos, em troca terão o meu trabalho. Já estou combinando com as marcas para alinharmos a partir da semana que vem a entrega da minha parte do acordo, através de uma forma de publicidade. Cada marca enviará uma opção de look para que eu vista e apareça nas redes sociais, como se realmente essa marca estivesse investindo em pagamento publicitário comigo para fotos ou vídeos. Estou muito feliz, pois é um resultado maior do que eu poderia imaginar, de forma rápida e que irá ajudar muita gente”, completa.

O apelo de Letticia Munniz também serve para qualquer pessoa que queira ajudar o Rio Grande do Sul. “Também é válido para qualquer pessoa que queira colaborar, dessa forma que iniciei meu apelo e isso continua valendo. Gosto de lembrar também do pedido dos voluntários para que as peças estejam em boas condições, pois não se trata de descarte. Doe o que gostaria de receber, lembre-se de deixar bem embalado e de escrever de forma diferenciada que aquela é uma peça plus size”, salienta.

Questionada sobre a importância desse olhar especial em relação aos gaúchos, que estão passando por um dos piores momentos de suas vidas, a modelo declara: “Não quero esse mérito para mim, pois eu apenas atendi a pedidos de voluntários que relataram a dificuldade sobre essa questão. O importante é que mesmo que isso não tenha sido pensado antes, agora, e com agilidade, a gente está se movimentando. Que mais pessoas façam campanhas e que todos continuem a doar”.

“Eu gosto de lembrar uma fala inspiradora que o Luciano Huck costuma nos dizer nas gravações, um ditado que diz: ‘A palavra convence, mas o exemplo arrasta’. É algo que eu aprendi e sempre tento executar, que é ser um exemplo transformador”, finaliza.