Mani Reggo revela quando irá reabrir barraca de lanches

Mani Reggo anunciou nas redes sociais quando será a reabertura de sua barraca de lanches na Bahia; local estava fechado desde que Davi venceu o BBB 24

Nesta segunda-feira, 6, Mani Reggo usou as redes sociais para anunciar quando sua barraca de lanches será reaberta. O local estava fechado desde que Davi Brito, ex-namorado da empreendedora, venceu o BBB 24.

Por meio dos stories no Instagram, ela mostrou que já está preparada para a abertura da barraca localizada na Bahia. "Passei o dia arrumando a barraca para receber vocês. Esta semana estou de volta", legendou ela. No registro, Mani surgiu feliz no local.

Durante o reality show, a barraquinha da empreendedora viralizou, com muitos fãs indo até o local para conhecer a então namorada de Davi de perto. No entando, o relacionamento do casal chegou ao fim pouco tempo depois de o campeão da edição deixar a casa.

Mani Reggo mostra detalhes de transformação em sua barraca de lanches

A empreendedora Mani Reggo dividiu com o público uma grande novidade envolvendo sua barraca de lanches, em Salvador. Na tarde da última quinta-feira, 2, ela revelou que decidiu reformar a fachada do local, que antes era toda branca, deixando-a bem mais colorida e atrativa.

Em seus stories no Instagram, a ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, mostrou alguns detalhes da transformação das paredes externas. Com a ajuda de diversos profissionais da área, Mani também colocou a 'mão na massa' e deu seu toque final em um grafite de borboleta azul. Confira clicando aqui.

"Venham conhecer o resultado final, está ficando massa", declarou Mani Reggo em um trecho do registro publicado. Durante a participação de Davi no reality show da TV Globo, ela chegou a lançar o 'X-Calabreso', em homenagem ao bordão utilizado pelo ex-brother dentro do confinamento.

Recentemente, de acordo com informações do portal Quem, o Instituto Maria Preta, que representa Mani, deu entrada no processo de registro do nome da empreendedora no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão vinculado ao Ministério da Economia responsável pela concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para fins comerciais.

Além de mostrar um pouco de seu dia a dia no trabalho, a empreendedora, que já soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes, também compartilha mensagens reflexivas. Na última quarta-feira, 1, ela publicou uma foto sorrindo e usou a legenda para dividir um recado profundo.

"Todos os dias é um novo dia e cada dia podemos olhar diferente para o mundo e para nós mesmos. E o sorriso é essa forma de externar o nosso olhar… não vou parar", declarou Mani Reggo.