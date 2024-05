Vó de Jojo Todynho atende pedido da cantora: 'Cortou'

Tal vó, tal neta! Vó de Jojo Todynho atende pedido da cantora de cortar o cabelo e encanta ao exibir o resultado ao lado da neta

A cantora Jojo Todynho encantou ao compartilhar uma foto ao lado de sua avó, Rita Maria de Jesus Menezes, a qual considera como uma mãe. Nesta segunda-feira, 06, a funkeira postou o registro ao lado da senhora e falou sobre estarem com o visual parecido.

Após raspar o cabelo, a futura advogada contou que pediu para Rita cortar os fios e inicialmente ela tinha se negado. Contudo, como uma boa vovó coruja, a senhora atendeu ao pedido da neta famosa. O resultado encantou os internautas.

"Vó corta o cabelo… Não vou corta nada Jordana. CORTOU. Gente me ajuda o que dar pra ela de presente do dia das mães?", escreveu a artista ao postar o registro cheio de amor ao lado de quem sempre cuidou dela. Nos comentários, os internautas encheram a dupla de elogios. "Que lindeza", disseram. "Vovó linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, na porta da festa da cantora Ludmilla, Jojo Todynho tirou satisfação com um jornalista que a criticou. Em um dos momentos, a famosa citou sua avó e detonou as falas do profissional sobre ela.

Jojo Todynho fala sobre sua mãe

A entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico repercutiu na época em que foi ao ar até no mundo dos famosos. A cantora Jojo Todynho ao ver o depoimento da ex-global sobre os pais e seus bens, resolveu fazer um desabafo, revelando alguns detalhes da relação conturbada que tem com a mãe biológica, a qual não quer mais nem o sobrenome e está na justiça tentando retirá-lo.

Ao ver a atriz revelando o motivo de abrir mão de seu patrimônio, a funkeira logo identificou semelhanças das mães. "A mãe da Larissa Manoela tá boa pra dar a mão pra minha mãe, porque ela dizia que nunca me pediu nada, mas graças a deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com deus e eu quero distância", disparou.

Jojo Todynho então se solidarizou com Larissa Manoela, que descobriu ter apenas 2% de participação em uma de suas empresas. "Tadinha, mas ela vai se levantar vai se recuperar, ela vai sim, ai eu vejo as pessoas falando assim: 'ah, mas e sua mãe?', minha mãe é quem me criou, minha vó, minha tia, minha mãe Maria Helena, minha mãe pagava 120 reais de pensão e falava na época, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola, que ela ia beber isso de cerveja, você vai conquistar tudo, é muito triste", encorajou a artista. Leia mais aqui.