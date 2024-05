Paula Burlamaqui assume namoro com ex-marido de atriz. Saiba quem é!

Assumidos! Paula Burlamaqui revelou que está em um relacionamento sério com empresário que já foi casado com outra atriz famosa

Na última segunda-feira, 6, Paula Burlamaqui surpreendeu ao tornar público seu relacionamento com o empresário Luís Paulo Montenegro. Através de suas redes sociais, a artista confirmou a novidade ao posar ao lado do novo namorado, que é ex-marido da atriz Carolyna Aguiar, conhecida também como Anna Aguiar, protagonista de novelas dos anos 90, segundo o jornal Extra.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paula compartilhou um dos primeiros registros ao lado de seu novo amor. No clique, os dois estão abraçados durante um passeio na Praia de Itacoatiara, no Rio de Janeiro. De maneira discreta, ela assumiu o relacionamento e adicionou apenas um emoji de coração na legenda da publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários.

Anteriormente, Burlamaqui já havia compartilhado outro clique abraçada com o empresário em uma piscina. No entanto, ela também adicionou alguns registros com outros amigos no álbum, o que despistou os rumores de um romance. Essas especulações já circulavam desde fevereiro, quando ela recebeu uma declaração especial de Luís em seu aniversário.

Discreto sobre sua vida pessoal, o empresário mantém sua conta na rede social privada e com poucos seguidores. Apesar disso, seu passado não é um mistério, já que ele foi casado e teve dois herdeiros com Carolyna Aguiar, atriz que já participou de diversas produções de sucesso, como ‘Desejo’, ‘Fera Ferida’ e ‘Páginas da Vida’.

Sua última aparição nas telinhas foi em ‘Totalmente Demais’. Atualmente, Carolyna se dedica especialmente ao teatro. Vale lembrar que Paula também integrava o elenco da última novela das seis, 'Elas Por Elas', onde interpretou a psiquiatra Ligia e estava solteira há um ano, após o término de seu segundo casamento com Edu Reys.

Na época, a atriz revelou que eles se tornaram apenas bons amigos e, por isso, decidiram colocar um ponto final: "Terminamos porque acabou a paixão, o amor. Ficamos amigos, aí é melhor cada um ir para sua casa. Graças a Deus não tenho problema com nenhum ex meu. Agora estou curtindo normalmente”, disse à coluna de Patrícia Kogut, do O Globo.

Paula Burlamaqui sobre futuro como atriz:

Com mais de 36 anos de carreira, a atriz Paula Burlamaqui concedeu uma entrevista para a Revista CARAS e durante a conversa compartilhou um pouco mais com relação ao envelhecimento em frente às câmeras: “Acho que os convites devem ficar cada vez menores, mas se me chamarem eu vou”, disse a artista, que refletiu sobre a carreira no audiovisual com o passar dos anos.