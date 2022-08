6 produtos para quem deseja unhas mais fortes e saudáveis

Confira 6 produtos que vão fazer a diferença na rotina de cuidados com as unhas

Se você sempre sonhou em ter unhas mais fortes e longas, está no lugar certo! Para te ajudar na rotina de cuidados, preparamos uma lista com 6 produtinhos incríveis que vão nutrir, promover o crescimento saudável e endurecê-las. E tem de tudo: óleo fortalecedor, base com formol, cera nutritiva e muuito mais. Dá uma olhada:

1. Óleo Fortalecedor de Unhas, Granado: https://amzn.to/3jfGvD1

Com fórmula de rápida absorção, esse óleo fortalecedor da Granado atua diretamente na reposição do silicone presente na queratina das unhas, promovendo força, proteção e deixando suas unhas mais saudáveis.

2. Caneta Fortalecedora de Unhas Frágeis ISDIN Si-Nails: https://amzn.to/3aP5msI

Além de hidratar as cutículas, essa caneta fortalecedora da ISDIN aumenta a resistência das unhas e promove o crescimento saudável. Além disso, garante um acabamento invisível e de rápida absorção.

3. Sos 4Free, Blant: https://amzn.to/3jxgPCf

Com 6 ativos regenerantes em sua fórmula, essa base da Blant promove resistência, elasticidade, endurecimento, hidratação profunda e o melhor de tudo: previne rachaduras e o amarelamento das unhas!

4. Cera Nutritiva Unhas e Cutículas Pink, Granado: https://amzn.to/3lRIy23

Perfeita para o uso diário, essa cera nutritiva da Granado proporciona brilho, hidrata e fortalece unhas quebradiças e cutículas ressecadas.

5. Esmalte Para Unha Top Beauty, Sos Unhas Concreto: https://amzn.to/3BSyfQx

Com formol em sua fórmula, esse esmalte da Top Beauty aumenta a ligação das proteínas e endurece as unhas.

6. Fortalecedor de unhas pro unha tea tree: https://amzn.to/3aMmdMX

Podendo ser usado sobre o esmalte, esse creme de tea tree fortalece as unhas e auxilia no tratamento de micoses, frieiras e retração de cutículas.

