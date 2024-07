Fabiana Justus é pega de surpresa com atitude da família: "Um mega susto"

Fabiana Justus compartilhou que foi realizar uma consulta dos 100 dias pós-transplante e foi surpreendida por uma atitude da família

Em janeiro deste ano, a empresária Fabiana Justus recebeu o diagnóstico de leucemia e, em março, precisou passar por um transplante de medula óssea. Felizmente, a doença já está em remissão e ela compartilhou nesta sexta-feira, 05, que foi realizar uma consulta dos 100 dias pós-transplante. No hospital, encontrou sua família esperando por ela para celebrar a conquista.

Nos Stories do seu perfil do Instagram, ela mostrou sua família no quarto de hospital. "Gente, eu ganhei uma baita surpresa. Olha quem está aqui! Eu achava que eu ia vir sozinha. Vocês não estão entendendo o susto que eu levei. Eles prepararam tudo de um jeito que eu não desconfiei, estou chocada. Ganhei presentes... estou chocada até agora", disparou. Na legenda, completou: "Levei um mega susto".

Veja:

Fabiana Justus recebe surpresa da família ao completar 100 dias do transplante de medula óssea pic.twitter.com/KSLuAX9vCP — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) July 5, 2024

Mensagem do hospital

A filha do empresário Roberto Justus também recebeu um recado do Hospital Israelita Albert Einstein. "O diagnóstico chegou como uma tempestade, não pediu permissão e parece não se importar com os nossos planos e sonhos. Pode tornar o caminho incerto , mas de alguma forma, também mais valioso. Isso nos faz abraçar a mais, lembrando de que esta jornada é única", dizia o texto.

"Diante dos desafios, temos que enfrentar uma escolha que faz toda a diferença: encarar com a certeza de uma grande vitória. Mesmo quando os dias tristes aparecem e o tratamento se revela difícil e desafior, algo maior e mais poderoso começa a surgir em nossos corações: a esperança! Ela nos motiva a seguir em frente, acreditar em dias melhores e lutar com todas as nossas forças", completou.

"Abraçar cada dia com coragem, mesmo quando ele traz grandes desafios, é o que realmente importa. No final das contas, é o amor, a esperança e a determinação que nos guiam. Percorremos esse caminho juntos, com fé e a convicção de que, apesar dos obstáculos, a vida é um presente precioso que merece ser vivido. Feliz 100 dias", finalizou.