Recuperada, Cariúcha volta à TV e revela sobre saúde: 'Nova chance'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha atualiza estado de saúde e celebra retorno ao 'Fofocalizando' após cirurgia de emergência

Nesta segunda-feira, 08, a apresentadora Cariúcha (33) está de volta ao comando do Fofocalizando, no SBT, ela precisou se afastar da atração após uma cirurgia de emergência para retirada de mais de dez miomas. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital celebra seu retorno e agradece o carinho do público: "Nova chance".

No final de junho, Cariúcha sofreu uma hemorragia abdominal e precisou realizar uma cirurgia às pressas para a retirada de 17 miomas. A apresentadora atualiza seu estado de saúde e confessa que está se sentindo muito bem.

"Nossa agora eu tô bem melhor, graças a Deus. Parece que tirou vários pesos dentro da minha barriga, né? Aquelas cólicas terríveis. Agora vamos ver nos próximos meses como o meu organismo vai reagir sem aqueles 17 miomas. Eu já estou sentindo total diferença, só ainda sinto um pouco de cólica, porque os pontos demoram para cicatriz [internamente], mas por fora tudo cicatrizado. Estou bem melhor, um alívio!", declara.

Cariúcha afirma que está com grandes expectativas para retornar ao comando do Fofocalizando nesta segunda-feira, 08. A ex-fazenda menciona que gosta de estar em contato com o público, mas foi necessário esse período de afastamento para cuidar de sua saúde.

"As expectativas estão a mil estou com saudade desse brasilzão, do povo de casa, do elenco, povo do SBT as expectativas estão a mil e vamos ver aí a resposta do público. O povo estava pedindo para eu voltar, mas eu tinha que cuidar da minha saúde primeiro, né?", afirma.

UMA NOVA CHANCE

No ano passado, Cariúcha foi a terceira eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou a sede do programa após receber apenas 9,74% dos votos do público para continuar na casa. Depois que encerrou sua trajetória no programa rural, Cariúcha deu a volta por cima e se tornou uma das figuras mais queridas pelo público. Ela revela que não esperava se tornar uma figura tão popular.

"O povo ter me perdoado, eu fico muito feliz com esse chamego que o povo está comigo. Graças a Deus, eles pedindo para eu retornar, o povo se acostumou comigo todos os dias entrando na casa deles. Meu momento atual na carreira está ótimo", confessa.

Com relação aos seus próximos passos na carreira, a apresentadora adianta que muitas novidades estão a caminho. Ela só precisa se recuperar totalmente da cirurgia de emergência para depois seguir com sua agenda de compromissos.

"Tem música nova ai sendo lançado, clipe, vou voltar aos palcos, só esperar o meu resguardo, são 40 dias, depois vou poder voltar a dançar, pular, tem televisão, podcast, está a mil. Estou muito feliz e eu sou muito grata ao Brasil por ter me dado uma nova chance. Claro, depois de Deus, mas ai vem o brasilzão que eu tanto amo", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CARIÚCHA: