Quem é a suposta filha de Rita Cadillac que pede teste de DNA?

Roberta de Freitas quer ser reconhecida como filha de Rita Cadillac. Ao Domingo Espetacular, da Record, ela revelou detalhes de sua vida pessoal

Uma mulher de 50 anos entrou na Justiça para ser reconhecida como filha de Rita Cadillac. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, Roberta de Freitas revelou detalhes de sua vida pessoal e contou que foi criada por uma mãe adotiva que sempre mencionava sua ligação com a famosa dançarina.

Roberta nasceu no Rio de Janeiro e foi criada por uma mulher que deixava claro que não era sua mãe biológica. "O nome da Rita sempre foi muito presente na minha casa. Desde muito pequena, ela apontava para a televisão e dizia que a Rita era minha madrinha, que ela me batizou. Ela dizia que trabalhou com a Rita nas boates", contou ela no dominical.

Ela, que hoje mora em Portugal, disse que, com o passar dos anos, sua mãe adotiva passou a ser mais direta sobre o assunto. "Ela chegou a falar para mim que a Rita era minha mãe, ela dizia que eu era um estorvo", disse ela, que se lembrou de um momento marcante: "Uma mulher foi nos visitar, uma mulher loira, e chegou com umas caixas de boneca. Me lembro que ela foi muito carinhosa, e a minha mãe, a Mônica que me criou, dizia que era minha madrinha."

“Não é um sonho ser filha da Rita, filha de artista. Não é. Só quero conhecer a minha verdade. Acho que é um direito”, encerrou Roberta à Record.

Rita Cadillac fala pela primeira vez sobre suposta filha que pede DNA

Rita Cadillac também deu entrevista ao Domingo Espetacular e disse ter ficado surpresa com o processo. "Nunca ouvi falar, não sei quem é, nunca vi foto", disse. Segundo a dançarina, se tivesse ficado grávida naquela época, o público saberia. "Todo mundo veria, teria uma gravidez e todo mundo veria. Se você pegar minhas fotos dessa época, é impossível eu ter tido um filho", argumentou.