Luciana Picorelli supera polêmica e assume novo programa: 'Primeira vez'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Picorelli conta expectativas de seu novo programa na Rádio Tupi e faz pedido aos fãs

Luciana Picorelli (42) encara uma nova etapa em sua carreira com a estreia de seu programa na Rádio Tupi. A modelo, que anteriormente foi apontada como pivô da separação de Belo (50) e Viviane Araújo (49), superou as polêmicas e agora está pronta para viver o desafio.

"É a primeira vez que faço rádio, e estou muito feliz. É uma oportunidade de mostrar meu trabalho. Agradeço pela confiança da Tupi e vamos para o Sabadou com força", afirma Luciana Picorelli , em entrevista à CARAS Brasil.

Também repórter e apresentadora, ela assumirá o comando do quadro Sabadou com Luciana Picorelli. O momento acontecerá dentro do programa do Canázio, e entrará aos sábados sempre de algum lugar especial para conversar com algum famoso.

O trabalho na Rádio Tupi surgiu após um convite do presidente, Josemar Gimenez. "É o meu trabalho sendo reconhecido e isso não tem preço. Quero agradecer ao presidente, ao Canázio, pela confiança e aos ouvintes, pedir para não me deixarem só [risos]", pede aos fãs. O Sabadou com Luciana Picorelli irá estrear no próximo sábado, 6.

Luciana Picorelli e Canázio | Foto: Divulgação

Em abril deste ano, a ex-repórter da Record TV Rio foi apontada como pivô da separação de Belo e Viviane Araújo. Em entrevista ao portal Metrópoles, ela negou que teria sido o motivo do término do relacionamento e assegurou que, quando viveu o romance com o cantor em 2003, ele já estava solteiro.

"Eu não fui pivô de nada. Eu queria deixar isso claro. Tive um relacionamento com o Belo sim, mas na época, ele já estava vivendo a vida dele e ela a dela. Na verdade, já tinha uma separação ali não declarada", declarou à época. "Não separei ninguém. Eu era bem nova, não conhecia ninguém e me arrependo de algumas coisas que fiz por más influências."

