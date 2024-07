Pierre Bittencourt, ex-Chiquititas, trabalha em outra área: "Nem desconfia"

O ator Pierre Bittencourt ficou conhecido pelo papel do órfão Mosca na primeira versão de Chiquititas (1997-2001). Atualmente, ele atua em outra área

O ator Pierre Bittencourt ficou conhecido pelo papel do órfão Mosca na primeira versão de Chiquititas (1997-2001). Atualmente, ele atua como dublador e já assumiu trabalhos em games como Batman: Arkham Knight, Far Cry, League of Legends, entre outros. Durante um papo com o repórter do portal Splash, ele falou sobre a atual fase de sua vida profissional.

"Muita gente nem desconfia porque acho que isso também é um diferencial pra gente que trabalha com áudio. É até legal um pouco esse anonimato, vamos dizer, porque você não associa a imagem da pessoa. Não é o Mosca da "Chiquititas", o Joca da "Pequena Travessa" ou o Zico de "Água na Boca". Me sinto bem!", disse.

Em Trivia Murder - Party 2 o ator é um apresentador de um game show. "Fiz o host. Ele que conduz, vai fazendo as perguntas, porque é um quiz. A gente vai fazendo as perguntas, a galera responde, aí passa pelo moderador e a disputa vai sendo criada. Toda essa voz de das perguntas, o game inteiro, quem tá conduzindo sou eu, na real", contou.

"Pra gente fazer um game como esse, a gente tem que ficar a semana inteira no estúdio por 4 horas. São 4 horas por dia, todos os dias, colocando toda essa voz para mais de 3 mil linhas", detalhou ele que trabalha como dublador ded games há pelo menos dez anos. "É mais uma vertente, né? É mais um tipo de trabalho dentro da minha profissão", ressaltou.

Afastamento das novelas

O ator falou ainda sobre o motivo de não fazer novelas. "Por que eu não continuo fazendo novela? Porque não quis ir pro Rio de Janeiro. Minha família tá aqui, eu moro aqui, gosto daqui e prefiro ficar aqui. Não quis ir pro Rio. Aqui a gente tem todos os estúdios de áudio. Gosto muito de trabalhar na voz e acho que tô caminhando mais pra esse lado. Então, a dublagem, a locução, a narração e os games são meus principais trabalhos no momento", respondeu.

Recentemente, ele fez participações em Poliana Moça e A Praça É Nossa, do SBT. "A TV é só mais um trabalho, é mais um projeto, é mais uma bolha. A gente trabalha com várias bolhas. Cada uma tem o seu universo. O universo gamer é gigante. O universo da TV também é gigante. Então, a gente não precisa se limitar e ficar restrito a determinado tipo de trabalho. Dá pra gente trabalhar com tudo", opinou ele.