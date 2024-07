Bastidores da reconciliação de Bruna Biancardi e Neymar vêm à tona após rumores

Bruna Biancardi e Neymar Jr passaram por terapia e enfrentaram rachas na família para se reconciliar após traição e chegada de bebê; saiba mais

No último domingo, 7, Bruna Biancardi e Neymar Jr foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação após meses de rumores. Aliás, a primeira aparição do casal após meses separados não teria sido por acaso. Segundo o jornal Extra, a influenciadora decidiu mostrar que superou o passado, incluindo a chegada da nova filha do jogador.

Conforme relatado pelo jornal, a reconciliação de Bruna e Neymar não foi fácil! Desde que anunciaram o término da relação em novembro do ano passado, o casal enfrentou terapia e chegou até mesmo a causar rachas na família. No entanto, com o apoio de pessoas próximas, conseguiram superar o passado e agora estão mais unidos do que nunca.

Inclusive, uma das peças-chave para a reaproximação entre eles teria sido a missionária Adenacia, uma das melhores amigas da irmã de Neymar. Mas a situação complicou quando Rafaella Santos se aproximou de Amanda Kimberlly, com quem o craque supostamente teve um affair e uma filha, Helena, e a religiosa cortou os laços com ela.

Mesmo assim, Adenácia continuou frequentando a casa do jogador e desempenhou um papel crucial como conciliadora para ajudar na proximidade dos ex-namorados. Além do afastamento de Rafaella da vida do casal, Bruna também se empenhou em reconciliar sua irmã, Bianca Biancardi, com o craque, depois dela ter feito críticas ao jogador em suas redes sociais.

Inclusive, a irmã da influenciadora fez um vídeo revelando uma mudança completa de postura. Por fim, Biancardi conseguiu se aproximar de sua sogra, NadineGonçalves, com quem nunca teve uma boa relação. Apesar de manterem distância, a sogra mostrou que está em paz depois que marcou presença no batizado da filha deles, Mavie, de oito meses.

Esses foram alguns dos temas que Bruna trabalhou em suas sessões de terapia para superar o passado e retomar seu relacionamento com o craque, que se dedicou a reconquistar a confianças da influenciadora. Após construírem uma rede de apoio, enfrentarem rachas familiares e até se aproximarem de pessoas que não gostavam, eles conseguiram se reconciliar.

Além disso, Biancardi já teria superado a chegada da mais nova herdeira de Neymar, Helena, do affair com Amanda Kimberlly: "Não foi por acaso que os dois apareceram juntos, pela primeira vez, confirmando o que já se sabia, de que tinham voltado. Ela aguardou o nascimento da menina para mostrar quem manda, bem segura de si", fontes revelaram sobre a primeira aparição do casal.

Irmã de Neymar é eleita madrinha de suposta filha dele:

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, assumiu um papel muito especial na vida de Helena, a suposta filha do jogador com Amanda Kimberlly. Após a modelo confirmar o nascimento da menina e compartilhar detalhes da maternidade nas redes sociais, uma marca revelou que a irmã do craque é a madrinha da pequena e foi responsável por encomendar o enxoval.