Irmã de Neymar dá presentes para filha de Amanda Kimberlly

Eleita madrinha da filha de Amanda Kimberlly, irmã de Neymar dá vários presentes para a bebê; Rafaella Santos fez kit personalizado

A irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, deu presentes personalizados para a filha de Amanda Kimberlly, Helena, que nasceu na última quarta-feira, 03. Apontada como a terceira filha do atleta, a bebê então teria sido mimada pela tia.

Eleita a madrinha da recém-nascida, Rafaella Santos mandou vários itens personalizados para a menina. Um kit todo delicado foi feito especialmente para a garota com o nome dela gravado em cada peça. Na rede social foi postado um vídeo exibindo o mimo da influenciadora.

Vale lembrar que Helena nasceu no dia 3 de julho em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão.

Veja os presentes enviados pela irmã de Neymar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

🚨FAMOSOS: Rafaella Santos, irmã de Neymar, presenteia a sobrinha Helena. pic.twitter.com/j3ObUwG01i — CHOQUEI (@choquei) July 7, 2024

Irmã de Neymar é eleita madrinha de suposta filha com Amanda Kimberlly

Ao exibir o enxoval enviado por Rafaella Santos, Amanda Kimberlly deixou escapar que a irmã do jogador foi escolhida para ser a madrinha de Helena.

Nos comentários, uma das marcas responsáveis pela recepção especial detalhou a relação entre Amanda e Rafaella: “Amanda, você é especial! Que a Helena traga muito amor para sua vida! Que ela seja sempre muito feliz, assim como você! Estaremos sempre aqui, para o que precisar! Muito obrigada por nos confiar o momento mais importante da sua vida!”.

Na sequência, a empresa entregou o novo ‘papel’ da irmão do craque: “Rafaella, você é uma dinda incrível! Muito obrigada também pela confiança em nosso trabalho! Felicidades a toda família!”, disseram nos comentários. Rafaella também deixou uma mensagem com alguns emojis de corações na publicação de Amanda.