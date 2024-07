Lívia Andrade ganha defesa do público após nova polêmica: 'Belas palavras'

Após indireta contra filha de Silvio Santos, público das redes sociais sai em defesa de Lívia Andrade pela primeira vez

O nome de Lívia Andrade e Patrícia Abravanel está em alta no X/Twitter. Após a ex-funcionária de Silvio Santos e integrante do programa de Luciano Hulk, aproveitar uma postagem em que parabeniza a chegada da apresentadora Eliana na Globo, para mandar uma suposta indireta à Patrícia, o público das redes sociais está tomando partido. Embora alguns internautas entendam que Lívia está sendo ingrata com as oportunidades que teve no SBT, outros sairam em sua defesa.

Na publicação que está dando o que falar, Lívia escreveu: "Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz! Marieci Brilha na Plim Plim , Ela que nasceu guerreira e não herdeira!"

Confira a reação do público a favor de Lívia:

"Nasceu guerreira e não herdeira, a indireta bem direta pra nepobaby abravanel"

"nasceu guerreira e não herdeira" a indireta bem direta pra nepobaby abravanel pic.twitter.com/PwmQsW59jI — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) July 8, 2024

"N tem jeito, é a melhor nas entrelinhas kkkkkkkkk"

N tem jeito, é a melhor nas entrelinhas kkkkkkkkk — Parabéns pra mim hoje 😍😍😍😍😍💓🎉 (@khrizpanny) July 8, 2024

"eu amo que ela sempre foi oque É, bem direta hahahahaaa"

eu amo que ela sempre foi oque É, bem direta hahahahaaa — F (@lbtfeiticeira) July 8, 2024

"Gente, não se iludam achando que funcionários de tv são só amizades, amor, alegria, que não existem situações legais ou chatas, eles apenas são funcionários de uma empresa como qualquer outra. E sabemos que existem percalços e pessoas de todos os jeitos no trabalho."

Gente, não se iludam achando que funcionários de tv são só amizades, amor, alegria, que não existem situações legais ou chatas, eles apenas são funcionários de uma empresa como qualquer outra. E sabemos que existem percalços e pessoas de todos os jeitos no trabalho. — Alan A (@alan51295) July 8, 2024

"Sou seu fã demais , sua sinceridade é algo que encanta. Minha mãe ensinou a ser sempre sincero , não importa o que aconteça!"

Sou seu fã demais , sua sinceridade é algo que encanta. Minha mãe ensinou a ser sempre sincero , não importa o que aconteça ! — Adriano Motta (@Adriano8088Mota) July 8, 2024

"O sonho de todo trabalhador que sofre assédio de filho mimado de patrão. Achei uma razão pra ser fã da Lívia Andrade"

O sonho de todo trabalhador que sofre assédio de filho mimado de patrão. Achei uma razão pra ser fã da #LíviaAndrade. https://t.co/SUp431NEzf — SoteropolitanaExausta (@ab_cmaria) July 8, 2024

Já outros internautas acusam Lívia de ingratidão e detonam a loira:

"Lívia o que puder cuspir na SBT, tá cuspindo né. Cuidado, foi o prato que você comeu por tempos."

Lívia o que puder cuspir na SBT, tá cuspindo né. Cuidado, foi o prato que você comeu por tempos — Luana a única hétera desse planeta (@lunamoita) July 8, 2024