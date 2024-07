Zilu choca ao falar sobre Wanessa 'estar vulnerável à agressão' de Dado Dolabella

"Rezo todos os dias": Zilu Camargo abre o jogo e desabafa sobre a possibilidade de Wanessa sofrer agressão do namorado, Dado Dolabella

Em seu novo podcast, ‘Café com Resposta’, Zilu Camargo surpreendeu ao desabafar sobre a possibilidade de sua filha, Wanessa Camargo, sofrer agressão do namorado, Dado Dolabella. Ao relembrar o passado do genro, a socialite foi sincera e afirmou que não é fácil avaliar a situação como mãe, especialmente porque criou a herdeira longe da violência.

Para quem não se lembra, Dado Dolabella foi denunciado pela ex-namorada, Luana Piovani, que alegou ter sofrido agressão do ator, assim como uma funcionária de um hotel, em 2008. Anos depois, ele foi condenado a cumprir dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, mas conseguiu anular a condenação, segundo o portal Splash, do UOL.

Com a ida de Wanessa Camargo para o Big Brother Brasil, as acusações contra Dado voltaram a ser assunto, e circularam rumores de que Zilu teria tentado afastar a filha do genro depois de sua saída conturbada do reality. Agora, ela foi questionada sobre as acusações envolvendo o namorado de sua herdeira em uma entrevista com uma delegada em seu podcast.

"Falar de filho é tão difícil, porque a gente cria com tanto amor, com tanta preocupação, com tanta dedicação, e quando eles crescem, eles ficam independentes, e aí eles têm escolha. Tenho três filhos, e sempre os ensinei, religião, fé, mostrando o que é a família. Dentro de casa não existia isso, existia muito amor”, Zilu falou visivelmente abalada.

Durante o relato, a socialite ainda relembrou seu casamento com Zezé di Camargo. Apesar do término conturbado, Zilu evidenciou que nunca houve violência em sua casa: “Casal discute, uma coisa outra, é o máximo que eles viam. E sempre quis o que meus filhos quisessem o que vivi como exemplo. Eu sempre disse: por esse caminho você vai vencer”, disse.

“Se você escolher outro, vai dar tudo errado, e eu não tenho o que fazer. E hoje ela tem a escolha dela, e eu só posso torcer para que isso nunca aconteça. Porque, como mãe, não é fácil. Rezo todos os dias para que a minha filha seja feliz", Zilu afirmou que tem dificuldades para avaliar a situação, mas que torce pelo melhor para sua filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Vale lembrar que Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciaram sua reconciliação em entrevista ao Gshow, quando a cantora retornou aos palcos pela primeira vez após sua participação do BBB 24. "A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás”, contou.

Zilu não quer contato com Dado Dolabella:

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão super felizes com sua segunda reconciliação. No entanto, a mãe da cantora, Zilu Godoi, não está muito contente com o relacionamento e sequer quer ter contato com o genro. Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, ela confessou não aprovar o romance entre a filha e o ator.