Sasha abre o coração e revela se pretende ter filhos com o marido

Sasha Meneghel, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal e revelou se ela e o marido possuem planos de aumentar a família em breve

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Casada com o cantor João Figueiredo, ela revelou se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A estilista pensa em ser mãe, mas não tem planos de engravidar tão cedo.

"Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho. Nós temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida. Enfim, estamos vivendo o nosso momento agora", disse à revista Glamour.

Ela também falou sobre seu casamento com João e disse que os dois estão passando por uma fase de muitas mudanças. "Ele me dá muita força, vive no escritório comigo, traz um olhar comercial, ajuda na trilha do desfile. Daqui a pouco, ele também entra em uma fase de lançamentos, porque terminou um álbum agora".

E complementou: "É lindo ver o relacionamento dele com meus pais, a conexão com a minha mãe, o senso de humor parecido deles. Ele realmente faz parte da minha família, e não só por conta de mim, mas porque meus pais o amam, assim como eu também amo minha sogra, meu cunhado. As famílias se encaixaram".

Fé

E a artista também falou sobre sua relação com a fé. "A fé está presente na minha vida todos os dias. Desde nova, minha mãe me incentivava a falar com Deus à noite antes de dormir. Neste momento de tantas emoções, a fé tem sido um meio de me reconectar comigo mesma e me acolher, não está ligado a um lugar ou igreja, mas na minha relação pessoal com Deus", analisou.