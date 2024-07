Andressa Ferreira choca com seu corpo atual e rebate: 'Não existe milagre'

Exibindo barriga sarada e curvas torneadas, Andressa Ferreira choca ao mostrar seu corpo atual; nora de Gretchen rebateu acusações sobre lipo

A modelo Andressa Ferreira impressionou ao mostrar como está seu físico atual ao fazer uma postagem fitness em sua rede social nesta sexta-feira, 05. Com fotos na academia e treinando, a esposa de Thammy Miranda falou sobre ter conquistado suas curvas saradas se exercitando e não com cirurgias.

Acusada com frequência de ter feito lipoaspiração e outros cirurgias plásticas após o nascimento de seu filho, Bento Miranda, de 4 anos, a nora de Gretchen rebateu as acusações e mostrou seu esforço nos registros. Vestindo looks fitness, ela ostentou seu corpaço torneado e falou sobre a situação.

"Depois vão dizer que os seus esforços foram resultado de lipo! Se você não está com o corpo que você sonha, quer dizer que você tem feito as escolhas erradas! Não existe milagre, existe pagar o preço e ter constância, bons hábitos! Você vai na academia com frequência?", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram o físico sarado da influenciadora. "Perfeita", definiram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos meses, Andressa Ferreira fez um transplante de sobrancelha e chocou ao exibir o resultado. Na época, a famosa contou o motivo de ter feito a mudança em seu rosto e falou sobre não ter pelos na região.

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica. "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.