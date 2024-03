Andressa Ferreira choca com transplante de sobrancelha: 'Cleo Pires'

Nora de Gretchen, Andressa Ferreira, choca ao exibir antes e depois de cirurgia nas sobrancelhas; modelo fez transplante na região

A modelo Andresa Ferreira chamou a atenção ao surgir com a aparência diferente na rede social. Nesta terça-feira, 26, a esposa de Thammy Miranda revelou que fez um transplante de sobrancelhas e surpreendeu ao exibir o antes e depois.

Segundo a nora de Gretchen, ela resolveu fazer o procedimento por não ter pelos na região e não ter conseguido resolver a questão com outros procedimentos disponíveis no mercado de estética. A famosa então foi até chamada de Cleo Pires ao exibir suas novas molduras dos olhos.

"Acho que rejuvenesci uns 10 anos", falou muito contente com o resultado e ao ser comparada com a atriz, filha de Gloria Pires. "Ainda não é o resultado final, ela vai ficar sequinha, cheinha, vou poder fazer o design que eu quiser", contou sobre estar se recuperando ainda.

Andressa Ferreira ainda revelou o motivo de ter optado pela mudança."Porque ela não tinha pelo, não prefiro minha sobrancelha como era, porque era toda falhada, tinha que passar maquiagem todos os dias, era aquela coisa apagada, sem nada, então não prefiro ela antes, porque era toda falhada e agora tenho pelo de verdade", celebrou a novidade de sua aparência.

Veja o antes e depois da sobrancelha de Andressa Ferreira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Leia também:Andressa Ferreira defende seu relacionamento com Thammy Miranda: 'Respeita'

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica. "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.