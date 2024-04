Globeleza Valéria Valenssa se inspira em Dona Summer e Diana Ross: 'Pretas empoderadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valéria Valenssa fala de ensaio fotográfico inspirado em divas da música; veja fotos

Valéria Valenssa (52) acaba de estrelar um ensaio fotográfico inspirado em divas da música como, Donna Summer (1948-2012) e Diana Ross (80). Em entrevista à CARAS Brasil, a eterna Globeleza dá detalhes sobre o trabalho e fala da representatividade das mulheres pretas. “A beleza da mulher preta é encanto, é essência, é força e resistência em forma de delicadeza”, reflete.

Ícone de beleza, elegância e empoderamento feminino, Valéria explica um pouco mais sobre as fotos: “A gente sempre tem inspiração em alguém. E quando pensei neste ensaio, a primeira coisa que me veio à cabeça foram elas. Porque elas são mulheres pretas empoderadas, donas de histórias incríveis. E acho que um dos principais pontos dessas fotos, é o cabelo, que também inspiram muitas meninas, desde a época em que eu era Globeleza. A gente assumir a nossa identidade, abraçar a nossa história e vestir a nossa coroa, me deixa muito feliz. É a representatividade, que por muitos anos buscamos e tínhamos tão pouca”.

Focada em novos projetos, a modelo e empresária conta ainda que está trabalhando em seu próximo livro, com previsão de lançamento, em todo o Brasil, ainda no primeiro semestre deste ano. A obra reúne alguns segredos de Valéria para conquistar a verdadeira beleza. "Ela vem de dentro para fora", destaca.

DONNA SUMMER

LaDonna Adrian Gaines, mais conhecida como Donna Summer, foi uma cantora pop norte-americana mais conhecida por suas gravações em estilo disco dos anos 1970, que deram a ela o título de Rainha da Disco.

A artista foi um caso raro na cena disco, pois sua carreira iniciou-se antes da "explosão" daquele estilo, e continuou após aquela fase. Apesar de ela ser uma das mais conhecidas artistas da Era Disco, seu repertório incluiu diversos gêneros, incluindo rhythm'n blues e rock, tendo ganho prêmios Grammy, nestas categorias.

Seu trabalho ainda é aplaudido pela crítica e ela permanece como uma das poucas artistas da Era Disco ainda aceitas pela crítica atual.

DIANA ROSS

Diana Ross é uma icônica cantora, atriz e produtora musical americana, considerada uma das artistas mais influentes da história da música. Ela nasceu como Diane Ernestine Earle Ross, em 26 de março de 1944, em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos.

Diana Ross ganhou fama como a vocalista principal do lendário grupo feminino The Supremes, que se tornou um dos grupos de R&B e soul mais bem-sucedidos de todos os tempos na década de 1960.

Com sucessos como Baby Love, Stop! In the Name of Love, You Can't Hurry Love, The Supremes estabeleceram-se como uma das principais vozes da Motown Records e influenciaram gerações futuras de artistas.