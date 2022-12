Cleo surge com novo visual nas sobrancelhas e rebate as críticas

Cleo exibe suas sobrancelhas volumosas e faz 'bico' ao responder as críticas: 'Estão falando mal'

A atriz e cantora Cleo exibiu o novo visual de suas sobrancelhas nas redes sociais nesta semana. A artista está com as sobrancelhas volumosas e grossas, mas a nova aparência foi criticada nas redes sociais . Ao ver a repercussão dos comentários negativos sobre o detalhe do seu rosto, a artista rebateu em tom de brincadeira.

Nos stories do Instagram, ela apareceu fazendo 'bico' de tristeza e rebateu as críticas. “Estão falando mal da minha sobrancelha. Mas eu estou amando ela!”, declarou.

Mais cedo, Cleo mostrou novas fotos das férias em família. Em um novo álbum de fotos, ela e a mãe, a atriz Gloria Pires, apareceram fazendo a mesma pose enquanto curtiam um banho de rio."Tal mãe, tal filha", disse a cantora ao exibir as fotos semelhantes. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a dupla de elogios. "Maravilhosa", escreveram os fãs. "Família linda", admiraram outros.

Cleo quase mostra demais ao usar biquíni com transparência

A atriz Cleo ostentou toda a sua beleza ao aparecer de biquíni mínimo e com transparência nas redes sociais. Porém, ela quase enfrentou um sufoco e mostrou demais ao entrar em uma cachoeira.

A musa estava com o look ousado e foi tomar um banho na cachoeira. Com o look branco, a musa aparece toda molhada nos stories do Instagram e mostrou que o look conseguiu proteger a sua intimidade apesar da transparência estratégica. O biquíni de Cleo é da marca Pajaris e custa cerca de R$ 299.