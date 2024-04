Júlia Almeida exibe suas cicatrizes e faz reflexão: 'Uma história'

Aos 41 anos, filha de Manoel Carlos, Júlia Almeida, exibe suas marcas e revela como os sinais impactaram sua história de vida

A atriz e empresária Júlia Almeida compartilhou um vídeo em sua rede social falando sobre a importância de suas marcas. Aos 41 anos, a herdeira do novelista Manoel Carlos fez uma reflexão sobre as cicatrizes.

A intérprete de Vidinha, em Mulheres Apaixonadas, contou como fez para aceitar as marcas de nascença. Com imagens atuais e de seu passado, ela comentou como foi o processo de autoaceitação e descoberta de sua beleza.

"Minhas cicatrizes marcam em mim uma história única. O meu processo de amadurecimento, onde compreendo elas como partes tão integradas à minha existência, que não consigo me imaginar de outra forma", narrou ela.

Júlia Almeida admitiu que não foi fácil de aceitar: "Meus sinais de nascença e queloides fazem parte de uma história que já foi desafiadora na infância e adolescência - mas, como tudo, o tempo se encarrega de transformar. Descobri com a vida a beleza e confiança que nelas habitam."

Por fim, a atriz compartilhou uma mensagem. "Hoje em dia eu gosto sempre de lembrar o caminho que já percorri, entendendo que o amadurecimento é uma transformação gradual. É crescer em sabedoria, aceitando minha própria identidade. É por isso que minhas cicatrizes marcam hoje, em mim, uma nova história", declarou.

Nos comentários, ela recebeu elogios dos amigos como Reynaldo Gianecchini. "Lindeza! Te amo", escreveu o ator. "Maravilhosa! Fonte de inspiração", falaram outros.

Veja o vídeo de Júlia Almeida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JÚLIA ALMEIDA (@jules_almeida)

Manoel Carlos surge em foto inédita na reta final de 2023

O autor de novelas Manoel Carlos abandonou a escrita de folhetins há quase 10 anos e leva uma vida longe dos holofotes. De tempos em tempos, ele faz uma rara aparição na internet ao surgir em fotos compartilhadas por sua filha Júlia Almeida, que é atriz e estilista.

A herdeira dele mostrou um álbum de fotos da família durante as férias em Paraty, no Rio de Janeiro, e exibiu um clique inédito do pai. Maneco, como é conhecido no meio artístico, surgiu relaxando na área externa de casa.

Manoel Carlos posou com chapéu na cabeça, camisa estampada e uma xícara na mão enquanto aproveitava o dia ensolarado.

Vale lembrar que a última novela de Manoel Carlos foi exibida há quase 10 anos: Em Família, que foi ao ar de fevereiro a julho de 2014. Ele teve vários trabalhos de sucesso na televisão brasileira, incluindo as novelas Água Viva, Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida e Viver a Vida.