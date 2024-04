Reynaldo Gianecchini fala sobre descoberta e cura do câncer após 13 anos: 'Foi um processo iluminado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini reflete sobre a importância da saúde mental e da esperança na sua batalha contra o câncer

Em 2011, Reynaldo Gianecchini enfrentou a descoberta de um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que atinge as células de defesa do organismo, e emocionou o público com sua jornada até a cura. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre a batalha contra a doença após 13 anos do diagnóstico e reflete sobre a importância da saúde mental e da esperança no período: "Foi um processo iluminado".

"Não olho essa fase com dor nenhuma. Aliás, não foi uma fase dolorida, é engraçado. Não foi com sofrimento, porque eu não briguei. No começo, teve um pouco de medo e dor, mas depois, como eu não briguei, foi um processo iluminado. Hoje em dia, acho tão bonitinho de ver, estava tão entregue e sem vaidade. Tem uma coisa bonita nessa entrega", compartilha Reynaldo Gianecchini .

"Estava voltando para a vida, tentando entender como seria depois de ter passado por esse turbilhão, como ia mudar meu dia a dia. Agora, já passaram mais de dez anos. É muito louco, acho que ainda estou tentando entender exatamente as fichas todas que foram caindo nesse processo de estar quase frente à morte. Foi bonito", acrescenta o artista.

Leia também: Reynaldo Gianecchini relembra estreia em Laços de Família: 'Os olhares eram uma loucura'

Reynaldo Gianecchini também pondera sobre o poder da saúde mental na sua jornada contra o câncer e a repercussão da sua esperança: "Até hoje, faço muitos vídeos e me pedem para dar uma palavrinha com familiares que se inspiraram na minha postura, confiança e esperança, porque foi, de fato, o que aconteceu comigo. Não era forçado, eu estava pleno e pronto para aquela batalha, acreditando na minha cura".

"Quando você está com a cabeça boa, já é um caminho maravilhoso, porque a cura está dentro de nós de certa forma. Claro que envolve várias coisas, mas a nossa mente é tão poderosa que, quando você está bem de mente, você está muito poderoso. Quando a sua cabeça está bagunçada, é tudo muito difícil", completa artista. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Reynaldo Gianecchini recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: