Reynaldo Gianecchini relembra descoberta do câncer: 'Passei um mês no hospital'

Em entrevista ao Podcast CARAS, Reynaldo Gianecchini relembrou momento delicado em sua vida

Galã de diversas novelas, Reynaldo Gianecchini (50) enfrentou um câncer raro, chamado linfoma não-Hodgkin, doença rara que atinge as células de defesa do organismo. Em entrevista ao podcast CARAS, o artista relembrou o momento delicado em sua vida.

"Na época eu não tinha muita certeza de que tipo de doença era, se era mesmo um câncer, então eu fiquei um mês meio que enrolando. Fiquei fazendo os exames, fiquei praticamente um mês no hospital", relembrou Gianecchini .

Ele contou que quando descobriu a doença, no ano de 2011, estava prestes a começar a ensaiar o musical Cabaret, estrelado por Claudia Raia, mas precisou sair do projeto. A primeira pessoa a ficar sabendo que ele enfrentava a doença foi justamente a atriz.

"A Claudia foi a primeira pessoa que eu tive que ligar para falar". Gianecchini afirma que a amiga ensaiou durante um mês sem um substituto em seu lugar, e depois, decidiu não ocupar seu papel. "Diz ela que quer remontar para eu participar", completa.

O artista ainda acrescenta que a fase delicada de sua vida acabou virando uma chave em sua vida e em sua percepção sobre diversos assuntos. "Essa fase da doença caiu muito a ficha sobre o que eu estou fazendo, minhas prioridades e o que eu quero para mim.

"Mas eu tinha uma preocupação, de que eu tinha entendido mas, e agora? Tem que ser um entendimento diário, uma busca diária. Estamos todos os dias testando coisas e errando. A vida está sempre ali chacoalhando", completa ele.

O galã também conta que não sabe lidar muito bem com a questão do abandono, e que isso é bastante recorrente em sua vida. "Quer me deixar maluco? É marcar uma coisa comigo e não aparecer. Acontece muito, é o que mais acontece. Não quero essas pessoas na minha vida, pode parecer radical, mas é porque está mexendo na minha ferida."

CONFIRA VÍDEO DE REYNALDO GIANECCHINI EM ENTREVISTA À CARAS: