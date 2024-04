Isabela Souza celebra sua escalação para nova novela do SBT

Depois de brilhar em projetos da Disney, Isabela Souza conta detalhes de sua preparação para atuar em A Caverna Encantada, nova novela do SBT

A atriz Isabela Souza já está a todo vapor em seu novo trabalho na TV. Depois de brigar na série Bia, da Disney, ela foi escalada para o elenco de A Caverna Encantada, nova novela do SBT. Na história, ela interpretará a professora Pilar, que viverá um par romântico com o personagem do ator Miguel Coelho.

Em entrevista para a CARAS Digital, a estrela contou mais detalhes de sua preparação para a trama e a expectativa para fazer sua primeira novela no Brasil. Confira:

- Como foi ser escolhida para a novela?

Foi mais do que um sonho realizado! Não poderia estar mais feliz. Cresci assistindo as novelas do SBT e sempre me imaginei sendo parte de uma grande produção da casa. Além disso, em 2019 estive no Programa da Maísa como convidada para falar sobre Disney Bia e pude conhecer um pouquinho mais de perto o SBT, isso só aumentou minha vontade de estar em um projeto da emissora.

- Como está a ansiedade para a primeira novela no Brasil?

Ansiedade a mil – principalmente para que as pessoas possam conhecer a história linda que é A Caverna Encantada. Todos do elenco e produção estamos muito animados e felizes com tudo que está sendo construído. Não vejo a hora de compartilhar mais detalhes sobre a trama e ver essa produção linda nas telinhas!

- Como está se preparando para a novela?

Tivemos algumas semanas de preparação e leitura de roteiros com nosso diretor de elenco Ariel Moshe e logo emendamos no início das gravações. Eu confesso que adoro esse ritmo intenso de filmagens! Todos os dias estudo as cenas da semana e me preparo para o dia seguinte. É uma história muito linda e emocionante – o que nos dá ainda mais prazer nesse processo de preparação e filmagens.

- Já conheceu o ator Miguel Coelho?

Já sim! Conheci o Miguel no dia do meu teste de elenco – ele já estava aprovado como o professor Gabriel e participou do processo de castings da minha personagem. Nossos personagens serão do mesmo núcleo, ambos professores do colégio Rosa dos Ventos. Temos nos divertido muito durante as gravações!

-Já conheceu os estúdios do SBT?

Conheci alguns, sim! Tivemos algumas filmagens de “behind the scenes” e pudemos dar uma volta por toda a emissora. É um lugar imenso e cada estúdio é cheio de histórias, então ainda tenho muito para conhecer! Uma coisa que eu amei é que dentro do SBT tem um museu repleto de prêmios conquistados pelo Silvio Santos e pela emissora, câmeras e equipamentos antigos que eram usados no início da empresa, etc…

-Como será a nova personagem em A Caverna Encantada?

A Pilar é uma professora de 25 anos muito responsável, estudiosa e dedicada. Apaixonada por literatura e por seus alunos, sua maior vocação é ensinar as crianças com muito amor e paciência – não posso contar muitos detalhes sobre ela, mas estou ansiosa para isso!

Isabela Souza - Foto: Luana Chaves

O casamento de Isabela Souza

A atriz Isabela Souza, que brilhou nas séries Juacas e Bia, da Disney, está casada! Ela oficializou sua união com Rafael Florenzano em uma cerimônia ao ar livre no dia 10 de fevereiro de 2024 em Vargem Grande, Rio de Janeiro. O casal trocou juras de amor em uma celebração intimista e romântica.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido de noiva branco com saia de tule e rendas no corpo. Além disso, ela completou o visual com véu longo e buquê de flores brancas.

“Foi um dia que superou minhas expectativas. Confesso que passei as últimas semanas com muita ansiedade e medo de algo dar errado. Mas quando me vi de noiva todo o nervosismo passou e simplesmente vivi cada segundo daquele momento ao lado das pessoas que mais amamos no mundo – nossas famílias e amigos mais próximos. Uma data cheia de amor e alegria que vai ficar guardada nas nossas memórias para sempre!”, disse ela.

Vale lembrar que os noivos se casaram no civil ao longo da semana. No dia 8 de fevereiro, eles assinaram a documentação da união e mostraram os looks nas redes sociais. Inclusive, eles compartilharam um vídeo romântico.

Foto: Caio e Mila Fotografia