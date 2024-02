Isabela Souza, de série da Disney, se casa em cerimônia ao ar livre

Estrela das séries Juacas e Bia, da Disney, Isabela Souza celebra seu casamento com Rafael Florenzano em cerimônia intimista

A atriz Isabela Souza, que brilhou nas séries Juacas e Bia, da Disney, está casada! Ela oficializou sua união com Rafael Florenzano em uma cerimônia ao ar livre no último sábado, 10, em Vargem Grande, Rio de Janeiro. O casal trocou juras de amor em uma celebração intimista e romântica.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido de noiva branco com saia de tule e rendas no corpo. Além disso, ela completou o visual com véu longo e buquê de flores brancas.

“Foi um dia que superou minhas expectativas. Confesso que passei as últimas semanas com muita ansiedade e medo de algo dar errado. Mas quando me vi de noiva todo o nervosismo passou e simplesmente vivi cada segundo daquele momento ao lado das pessoas que mais amamos no mundo – nossas famílias e amigos mais próximos. Uma data cheia de amor e alegria que vai ficar guardada nas nossas memórias para sempre!”, disse ela.

Vale lembrar que os noivos se casaram no civil ao longo da semana. No dia 8 de fevereiro, eles assinaram a documentação da união e mostraram os looks nas redes sociais. Inclusive, eles compartilharam um vídeo romântico. Assista abaixo.

Em breve, Isabela poderá ser vista nas séries Uma Garota Comum, do Disney+, e Amor da Minha Vida, do Star+.

Fotos: Caio e Mila Fotografia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabela Souza (@isasouza)