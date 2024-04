Davi faz novo desabafo sobre a vida após BBB 24 e revela decisão: 'Muito difícil'

Após ter seu perfil em rede social hackeado, o ex-BBB Davi desabafou com os fãs e explicou que ainda não conseguiu descansar

Davi Brito, campeão do BBB 24, usou as redes sociais para conversar com o público a respeito dos últimos acontecimentos em sua vida. Em um novo desabafo, o jovem de 21 anos revelou que ainda não conseguiu descansar, mas pretende tirar um tempo para isso nos próximos dias.

Mais cedo, Davi publicou um vídeo contando que havia conseguido recuperar seu perfil no Instagram, hackeado durante a noite de segunda-feira, 29. Em meio a polêmicas envolvendo sua vida pessoal, o ex-BBB agradeceu todo apoio e carinho que tem recebido dos fãs desde que saiu do confinamento da TV Globo.

Já com a rede social de volta em sua posse, ele realizou uma live na tarde desta terça-feira, 30, e explicou que a conta de sua irmã, Raquel Brito, também invadida, ainda não foi recuperada. "Estamos aqui na tentativa de efetuar e concluir essa missão", declarou Davi.

Em seguida, o vencedor do BBB 24 aproveitou para agradecer novamente o apoio recebido dos fãs durante todos esses meses, incluindo o tempo de confinamento. "Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que são os meus fãs, as pessoas que torceram por mim quando estava lá no Big Brother. As pessoas que lutaram e batalharam comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês", disse.

Por fim, Davi Brito pediu desculpas e explicou que tem feito o seu melhor. "Não é culpa minha, mas eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho dado o meu máximo para transparecer e ser a pessoa que sempre fui. Uma pessoa humilde, gente fina, uma pessoa do bem, que gosta de fazer o bem sem olhar a quem", desabafou o baiano.

Apesar de revelar que irá se afastar um pouco, Davi garantiu que não deixará de falar com o público: "O pós Big Brother para mim não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Ainda não consegui ter o descanso que quis e quero ter, descansar mesmo. Estou passando aqui para falar para vocês que vou dar um tempinho. Vou falar com vocês sempre, mas vou dar um tempinho. Vou dar uma aquietada nos ânimos um pouco, mas não vou deixar de falar com vocês", concluiu.

Davi fez live no Instagram e falou sobre a conta recuperada , e vai tirar um tempo para descansar... pic.twitter.com/gDnUxHoEzC — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) April 30, 2024

Isabelle fala sobre relação de amizade com Davi fora do BBB 24

Terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira abriu o coração e contou aos fãs como está sua relação com Davi Brito, campeão do reality show da Globo, após deixarem o confinamento. Dentro da casa mais vigiada do país, os dois construíram uma grande amizade que perdurou do início ao fim do jogo.

Em suas redes sociais, Cunhã explicou que a pergunta sobre Davi era, de longe, a mais recorrente nos últimos dias. Sem enrolação, a ex-BBB garantiu que o laço de amizade continua firme e forte, uma vez que os dois mantêm contato com frequência e até conversam por videochamadas. Confira!