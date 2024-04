Ex-BBB Isabelle fala sobre relação de amizade com Davi fora do reality show

Grandes amigos dentro do BBB 24, Isabelle abriu o coração e revelou como está a amizade com Davi desde que saíram do confinamento

Terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira abriu o coração e contou aos fãs como está sua relação com Davi Brito, campeão do reality show da Globo, após deixarem o confinamento. Dentro da casa mais vigiada do país, os dois construíram uma grande amizade que perdurou do início ao fim do jogo.

Em suas redes sociais, Cunhã explicou que a pergunta sobre Davi era, de longe, a mais recorrente nos últimos dias. Sem enrolação, a ex-BBB garantiu que o laço de amizade continua firme e forte, uma vez que os dois mantêm contato com frequência e até conversam por videochamadas.

"Sim, a gente se fala normalmente, se liga por vídeo, fala normal", declarou Isabelle. Em seguida, ela reforçou que todos os participantes do BBB 24 possuem uma longa agenda de compromissos fora do programa e que é natural priorizar o contato com a família nos primeiros dias, o que pode acabar dificultando a comunicação imediata entre eles.

Ao longo do esclarecimento, Isabelle ainda revelou que só conseguiu conversar com Davi fora do confinamento após dois dias do término da competição. O contato entre os amigos, no entanto, acabou sendo breve, já que ambos possuíam diversos afazeres profissionais. "A gente se fala normal", concluiu Cunhã.

Matteus revela como está amizade com Davi fora do BBB 24

Fora do confinamento do BBB 24 há quase duas semanas, o vice-campeão Matteus Amaral ainda está se acostumando com a nova rotina agitada pós-reality show da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 25, o Alegrete separou um tempinho para conversar um pouco com os fãs.

Em seu perfil oficial no Instagram, Matteus abriu uma live e fez questão de mostrar diversos presentes que vem recebendo do público desde o fim da competição. Ao longo do bate-papo, o ex-BBB aproveitou para responder algumas curiosidades dos internautas.

Ao ser questionado sobre sua amizade com Davi, Matteus revelou que ainda não conseguiu conversar muito com o jovem devido a sua agenda de compromissos como vencedor da edição. Dentro do confinamento, os dois se aproximaram bastante e jogaram no mesmo grupo, o Fada.

"Sobre o Davi... nós nem conseguimos falar direito porque está uma correria. O homem está fervendo, não para quieto, mas é claro que vivemos coisas maravilhosas lá", explicou o ex-brother. Em seguida, ele contou que está ansioso para visitar o amigo: "Quero muito conhecer Salvador, ele me prometeu que vai me levar para lá. Só quero ver!", acrescentou Matteus.