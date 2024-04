Matteus revela como está amizade com Davi fora do BBB 24: 'Ele prometeu'

Vice-campeão do BBB 24, Matteus falou sobre sua amizade com Davi fora do confinamento e recordou uma promessa feita pelo amigo

Fora do confinamento do BBB 24 há quase duas semanas, o vice-campeão Matteus Amaral ainda está se acostumando com a nova rotina agitada pós-reality show da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 25, o Alegrete separou um tempinho para conversar um pouco com os fãs.

Em seu perfil oficial no Instagram, Matteus abriu uma live e fez questão de mostrar diversos presentes que vem recebendo do público desde o fim da competição. Ao longo do bate-papo, o ex-BBB aproveitou para responder algumas curiosidades dos internautas.

Ao ser questionado sobre sua amizade com Davi, Matteus revelou que ainda não conseguiu conversar muito com o jovem devido a sua agenda de compromissos como vencedor da edição. Dentro do confinamento, os dois se aproximaram bastante e jogaram no mesmo grupo, o Fada.

"Sobre o Davi... nós nem conseguimos falar direito porque está uma correria. O homem está fervendo, não para quieto, mas é claro que vivemos coisas maravilhosas lá", explicou o ex-brother. Em seguida, ele contou que está ansioso para visitar o amigo: "Quero muito conhecer Salvador, ele me prometeu que vai me levar para lá. Só quero ver!", acrescentou Matteus.

Vale lembrar que Davi ainda possui uma série de compromissos nos Estúdios Globo. Nesta semana, o campeão do BBB 24 realizou gravações em programas como 'Altas Horas' e 'Domingão com Huck'. Lívia Andrade, inclusive, mostrou uma foto ao lado do ex-brother nos bastidores e não poupou elogios a ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

Matteus manda a real sobre seu relacionamento com Isabelle

Na reta final do BBB 24, os finalistas Matteus e Isabelle engataram em um romance, que continuou até mesmo fora do reality show da Globo. E nesta quarta-feira, 24, o ex-brother mandou a real sobre como está a sua relação com a cunhã atualmente.

Respondendo perguntas de fãs em vídeo compartilhado no seu perfil oficial do Instagram, Matteus contou como anda sua vida amorosa. "Como está o coração do guri?", questionou o internauta, que foi sincero.

"Olha, como vocês já viram, eu estou de conversa com a dona Isabelle, lá com a Cunhã Poranga. A gente está vendo muitas coisas, a questão do nosso futuro, a gente não sabe onde vai morar. Mas eu quero muito bem ela e ela disse que gosta muito de mim também", disse o gaúcho.

No entanto, ele não deu certeza sobre como será o futuro do casal e pediu para o público não se apressar. "Quem sabe pode vir novidades aí pela frente, mas não criem muitas expectativas", alertou Matteus.