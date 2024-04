Marília Gabriela é pega de surpresa sobre boatos de climão com Davi: 'Pelo contrário'

Por meio de sua equipe, Marília Gabriela conversou com a CARAS Brasil e desmentiu clima desconfortável com Davi no 'Altas Horas'

Na última quarta-feira, 24, vazou um vídeo onde Davi (21), o campeão do BBB 24, comenta sobre o fim do seu relacionamento com Mani Reggo (41), durante participação no programa Altas Horas. Foi noticiado que a pergunta foi feita pela jornalista Marília Gabriela (75) que, após questionar o ex-BBB, causou o maior climão, mas ela comenta que foi pega de surpresa com esses boatos:"Pelo contrário".

A CARAS Brasil conversou com Marília Gabriela por meio de sua equipe de comunicação, onde ela confirma que fez a pergunta ao participante, mas não houve nenhum clima estranho. Pelo contrário, Gabi menciona que Davi respondeu normalmente e foi super simpático com ela.

Segundo o colunista Vladmir Alves, essa era uma espécie de pergunta proibida, que não poderia ser feita ao motorista de aplicativo. O comunicador disse que o apresentador Serginho Groisman interviu no momento, dizendo que o combinado era não tocar no assunto polêmico. Cansado das especulações, Davi ainda assim decidiu abrir o jogo e revelar o término ao público.

"Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: ‘calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal", contou ele sua versão sobre o que teria acontecido.

LONGE DE ACABAR

Parece que toda essa situação envolvendo o relacionamento de Davi e Mani Reggo ainda está longe de acabar. Nesta quinta-feira, 25, o campeão do BBB 24utilizou de suas redes sociais para compartilhar um registro nos bastidores de uma gravação na Globo. Ele fez uma reflexão na legenda como um conselho aos seguidores: “Você é do tamanho dos seus sonhos!”, o campeão iniciou.

A relação de Davi e Mani Reggo ficou estremecida após declaração dele no Mais Você, onde ele comentou que os dois estavam se conhecendo melhor. No programa, Ana Maria Braga estranhou a fala dele: "Eu não sabia de nada, nada tinha saído ainda, nada dele e da Mani. Então, era natural eu falar de namorada, mulher, ele chamava de esposa. Quando ele falou que estavam se conhecendo, eu levei um susto. Acho que eu e todo mundo", disse a apresentadora Ana Maria Braga.