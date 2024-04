Davi reflete sobre sonhos em meio a separação e polêmicas: ‘Noites sem dormir’

Davi compartilha reflexão sobre conquistas após enfrentar controvérsias e confirmar sua separação de Mani Reggo após BBB 24

Nesta quinta-feira, 25, DaviBrito voltou às suas redes sociais para falar sobre as reviravoltas em sua vida desde que se consagrou como o campeão do Big Brother Brasil 24. Apesar de enfrentar controvérsias e o término de seu relacionamento com Mani Reggo, o ex-motorista de aplicativo, agora milionário, celebrou a realização de seus sonhos.

Através de sua conta oficial no Instagram, Davi compartilhou um registro nos bastidores de uma gravação na Globo. Vestindo um terno azul e com um sorrisão de orelha a orelha em seu camarim, ele compartilhou uma reflexão na legenda como um conselhos aos seguidores: “Você é do tamanho dos seus sonhos!”, o campeão iniciou.

“Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos, acredite que é capaz, se olhe no espelho e diga pra você: você tem potencial! Ninguém além de você mesmo pode torná-lo real”, o baiano relembrou as dificuldades que enfrentou em seu passado, mas também comemorou as conquistas.

Nos comentários, Davi recebeu apoio após enfrentar críticas por anunciar o fim de seu relacionamento com a comerciante nos últimos dias: “Campeão do BBB e da vida!”, disse uma fã. “Seja feliz e pense em todos os passos. Parabéns pela sua vitória!”, elogiou mais uma. “Não se abale pelo ataques, Davi”, aconselhou mais um. “É isso Davi, siga seu caminho”, escreveu outro.

Vale lembrar que o término foi confirmado após o vazamento de um vídeo, feito na gravação do programa Altas Horas, da Globo, onde Davi contou que o casal não estava mais junto e explicou sua situação com Mani Reggo. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", declarou ele.

Inclusive, após a confirmação da separação, o campeão do reality show tomou uma medida drástica em suas redes sociais. Além de apagar alguns cliques antigos ao lado da ex-namorada, Davi também removeu publicações recentes, como duas em que ele pedia desculpas a Mani por sua conduta após o reality show. A cozinheira, por sua vez, deixou de seguir o ex-namorado.

