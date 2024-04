Após confirmar término, Davi apaga fotos com Mani Reggo das redes sociais

Davi apaga fotos com Mani Reggo das redes sociais após confirmar o término do casal; a cozinheira já não segue mais o ex-namorado na internet

Após a confirmação do término do relacionamento de Davi e Mani Reggo nesta quarta-feira, 23, o campeão do BBB tomou uma medida drástica em suas redes sociais. O campeão do BBB 24 decidiu apagar as fotos com sua ex-namorada de seu Instagram.

Além de alguns cliques antigos, Davi também apagou outras publicações recentes, como duas em que ele pedia desculpas a Mani por sua conduta após o reality show. A cozinheira, por sua vez, deixou de seguir Davi na rede social, embora siga com fotos do ex-namorado em seu perfil.

O término foi confirmado após o vazamento de um vídeo, feito na gravação do programa Altas Horas, da Globo, onde Davi contou que o casal não estava mais junto e explicou sua situação com Mani Reggo. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", declarou ele.

Mani Reggo publicou desabafo antes do término ser anunciado

Na última terça-feira, 23, antes da confirmação do término entre Mani Reggo e Davi, a cozinheira fez um desabafo sobre a crise que estava passando em seu relacionamento com o campeão do BBB 24. Na ocasião, ela publicou uma foto e fez uma reflexão sobre a situação na legenda.

"Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", iniciou.

E continuou: "Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme, mas esse assunto segue sendo pautado de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fossemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem… Tenho sim muitas dúvidas, talvez tenha administrado mal minhas expectativas quanto ao que significaria tanta exposição fruto de um programa que reflete tantas coisas do nosso cotidiano e abre tantas janelas na nossa cabeça e no nosso coração".

Mani ainda disse que irá lidar com a situação de maneira privada. "Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso. Não vou citar, nem expor conversas, encontros… não vou alimentar narrativas espetaculosas que tem apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas. De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam!", afirmou.

Por fim, a ex-esposa de Davi ainda agradeceu por aqueles que estão lhe incentivando e mandando boas energias neste momento delicado. "Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada. Aqui seguirei falando apenas sobre assuntos que agreguem a minha vida e ao meu futuro", finalizou Mani.