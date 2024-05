Michel, do BBB 24, invade ensaio de Wanessa Camargo e surpreende cantora

Michel, participante do BBB 24, decide fazer surpresa para Wanessa Camargo e invade ensaio da cantora em São Paulo; confira!

A cantora Wanessa Carmago teve um encontro inesperado com o ex-colega de confinamento do BBB 24, Michel, nesta sexta-feira, 2. O ex-brother decidiu surpreender a artista ao aparecer em um de seus ensaios em São Paulo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Michel mostrou o momento do reencontro, onde ele apareceu no estúdio de dança cheio de animação. Surpresa, Wanessa ficou boquiaberta e logo agarrou o amigo, que publicou a reação nas redes sociais.

O professor de geografia ainda disse que tinha mandado mensagem para a filha de Zezé Di Camargo, mas acabou excluindo as mensagens para fazer uma surpresa. Curiosa, Wanessa ainda respondeu: "Eu tô super curiosa! Ou você foi lá e arrependeu, ou você mandou para a pessoa errada", brincou.

Ao compartilhar um registro do encontro, a artista ainda se declarou para Michel. "Que felicidade ser surpreendida desse jeito por gente querida e amada! Obrigado @michel_bh, amei a surpresa! Espero que tenha gostado dos spoilers", escreveu Wanessa.

Reataram? Wanessa Camargo e Dado Dolabella pensam em construir uma casa

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella pensam em dar um novo passo no relacionamento deles. Os dois se separaram após o BBB 24, da Globo, mas os rumores dizem que eles reataram.

De acordo com o colunista Leo Dias, os artistas estão juntos novamente há algumas semanas, mas preferem deixar o romance longe dos holofotes. Agora, o Jornal Extra informou que eles pensam em construir uma casa na Chapada dos Veadeiros.

Em um comunicado enviado à imprensa, a assessoria de imprensa da cantora informou que ela não tem planos de construir uma casa e ainda negou outro boato sobre a vida pessoal dela. "A assessoria de imprensa da cantora Wanessa Camargo desmente a informação veiculada pelo jornal Extra sobre o desejo de construção de uma casa na Chapada dos Veadeiros ao lado de Dado Dolabella. Uma outra informação, noticiada pelo jornalista Matheus Baldi, de que a artista irá mover um processo contra seu ex-marido, também não procede", informaram.

Eles se reencontraram na região de Goiás após a separação dela do ex-marido e decidiram dar uma nova chance ao amor. Com isso, eles querem construir uma casa por lá em busca de privacidade e discrição na relação.

Por enquanto, Wanessa vive na mansão de sua mãe, Zilu Camargo, em Alphaville, na Grande São Paulo, junto com os filhos após se separar.