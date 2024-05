Ex-BBB Davi Brito desmente história sobre problema de saúde: "Nunca"

Campeão do BBB 24, Davi Brito desmente história contada por sua mãe enquanto estava confinado no reality show da TV Globo

Davi Brito, o campeão do BBB 24, participou do PodPah nesta sexta-feira, 3, e durante o bate-papo com os apresentadores Igão e Mítico, desmentiu a história sobre ter problemas de saúde quando era mais novo.

Quando estava confinado no reality show da Globo, sua mãe, Elisângela, revelou em uma entrevista que ele sofreu três infartos. Igão, então, quis saber se isso realmente tinha acontecido. O baiano ficou surpreso com o questionamento, e afirmou que isso não aconteceu.

"Não, mano, nunca sofri parada cardíaca. Rapaz, falaram até isso?! Não sabia disso, não, sinceramente! Novo, jovem assim? Até isso falaram de mim? A culpa de Davi", respondeu ele, dando risada. "Que susto", reagiu o apresentador.

Davi também falou sobre ter tido crises de ansiedade enquanto estava no programa. "A ansiedade lá dentro, todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade", afirmou.

Confira:

O Davi desmentindo a fic das paradas cardíacas que a mãe inventou, vou desmaiar pic.twitter.com/SA7cYwKoah — Babi (@babi) May 3, 2024

Mãe de Davi fala sobre Davi ter sofrido três infartos na infância

Em fevereiro, a mãe de Davi revelou que o filho enfrentou uma série de desafios antes do confinamento no reality show da Globo. Segundo Elisângela, ele chegou a sofrer três infartos. Em entrevista ao Splash, do UOL, ela revelou que o motorista de aplicativo enfrentou problemas cardíacos em diferentes ocasiões, principalmente enquanto prestava serviço ao Exército. Em um desses incidentes, o motorista teve que rastejar pela casa para conseguir ligar para alguém e conseguir ajuda no momento do desespero.

Raquel, irmã do baiano, também apontou que as causas podem estar relacionadas à alimentação do brother, que enfrentou a fome durante sua infância. Ela acredita que Davi desenvolveu os problemas cardíacos devido a um quadro de insuficiência alimentar, acrescentando que também passou pela mesma situação que o motorista. Saiba mais!