Anitta dá desconto milionário para vender casa. Saiba os valores

Anitta vendeu sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro por um valor impressionante, mas deu um desconto na avaliação original. Saiba o preço

A cantora Anitta finalizou a venda de sua mansão no Rio de Janeiro. A propriedade fica na Barra da Tijuca e foi vendida por um valor milionário, mas teve um grande desconto para que a venda fosse efetivada.

De acordo com a coluna de Daniel Nascimento no Jornal O Dia, a casa foi originalmente anunciada por R$ 11,5 milhões. Porém, ela foi vendida por cerca de R$ 8 milhões - o que representa um desconto de mais de R$ 3 milhões. A casa foi colocada à venda em 2022.

A mansão de Anitta conta com quatro suítes, sala de estar em conceito aberto, sala de jantar, estúdio de música, elevador, piscina, espaço gourmet e sauna. O local já foi cenário de festas e até já abrigou a cantora Juliette depois do Big Brother Brasil.

Conheça a mansão de Anitta:

Anitta desabafa sobre intolerância religiosa

A cantora Anitta compartilhou um desabafo nas redes sociais para falar sobre a repercussão do seu clipe da música Aceita, no qual exibiu imagens de sua religião. Ela faz parte do candomblé e apareceu com as roupas típicas da religião em novas imagens, o que fez com que várias pessoas deixassem de seguir o perfil dela no Instagram.

Agora, a estrela desabafou sobre a repercussão e mostrou qual é a sua visão sobre a vida religiosa. "Ontem, quando anunciei o lançamento deste clipe, perdi mais de 200 mil seguidores em menos de 2 horas. Eu já falei da minha religião inúmeras vezes, mas parece que deixar um trabalho artístico para sempre no meu catálogo foi demais para quem não aceita que o outro pense diferente. Acredito que as religiões são rios que desembocam num mesmo lugar, Deus, a inteligência suprema", disse ela.

E completou: "Eu não acredito no céu e no inferno, não acredito no diabo… Acredito que todos nós temos o poder de manifestar em nós o divino e o diabólico. Quando recebo mensagens de repúdio e intolerância religiosa, não sinto energia divina sendo emanada em minha direção, sinto a energia contrária. Tenho fé, não tenho medo. Meu novo clipe traz imagens de vários tipos de crenças. Tenho uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé, diferentes formas de me conectar com o espírito. Em nenhuma delas sinto que quando morrermos seremos punidos e julgados, sinto que vamos pra onde esteja vibrando a mesma frequência que o meu espírito. E aqui nessa vida meu compromisso comigo mesma é vibrar na frequência de maior luz que eu conseguir".

"Por isso eu não desejo punir ou julgar nenhuma das pessoas que me atacam neste momento por expor minha religião. Desejo que sigam o caminho da evolução. Cada um no seu tempo. Se continuarmos exigindo que o outro pense igual a você, se seguirmos com a intolerância, se não aprendermos a abrir mão de uma coisa ou outra em nome da paz, encontrando um meio-termo, nosso mundo vai se acabar em guerra, matando uns aos outros pra ter razão no final da discussão. Talvez até se esqueçam como começou a discussão, simplesmente fica a briga pela briga", escreveu.

Por fim, a cantora disse: "Minha religião cultua os elementos da natureza, essa que o ser humano, a cada dia que passa, vai esquecendo da importância. Brigam tanto pra ter razão em cada coisa, mas não conseguem valorizar o óbvio, sua casa, o chão que pisa, que te dá de beber e de comer. Hoje a natureza nos cobra um posicionamento, mas estão todos ocupados demais discutindo quem tem razão, ao invés de adorar nosso bem maior, a casa que Deus nos deu. Pra você que gosta do meu trabalho, espero que curta esse clipe que foi feito com muito amor, assim como todo meu novo álbum. Estamos aqui vivendo no mundo material e o maior segredo da vida é encontrar o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Minha vida é buscar esse equilíbrio, então se nos outros vídeos a gente só rebolou a rafa e falou sacanagem, nesse a gente pode se arrepiar ou até mesmo se emocionar".