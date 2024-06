Filha de Ana Maria Braga mostra detalhes da construção de sua nova casa

Construindo casa sustentável com a ajuda da mãe, filha de Ana Maria Braga revela como está a obra e exibe detalhes que escolheu

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, mostrou como está a obra de sua casa sustentável que está construindo com a ajuda da mãe. Após revelar que ganhou o lar diferenciado da apresentadora, a herdeira da famosa compartilhou os detalhes escolhidos para a propriedade.

Nesta terça-feira, 18, Mariana Maffeis postou as fotos da construção e mostrou que a visita foi feita com seu marido, o professor de yoga colombiano Badarik González, e os quatros filhos. Seguindo um estilo mais simples e rústico, a casa sustentável tem paredes com terra crua, cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas, entre outros itens revelados pela dona.

"Nas fotos vemos os adobes assentados, tijolos em terra crua e secos ao sol ou em sombra, feitos no terreiro da obra. Fizemos um grande lote no início e repetimos a feitura recentemente para fechar as últimas paredes projetadas para serem feitas com esse material: banheiros, algumas paredes dos quartos e o fechamento das abóbodas da área íntima. Algumas paredes dessas serão rebocadas com reboco natural, terra e cal, outras apenas tingidas com o cal. As outras paredes, essas rosadas, feitas também com terra crua, areia e cimento a 10%, na técnica de taipa de pilão, são piladas em forma e já desenformadas assim prontas. A terra crua promete dar à casa o conforto térmico da frescura no verão e a quentura no inverno. E ainda sobrar terra na construção pra brincarmos como Varuna nos ensina", contou Mariana.

E deu explicou mais a construção: "Para quem perguntou sobre sustentabilidade, alem do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas. Não conseguimos ir muito além pois o peso das abóbodas, feitas em tijolo comum de olaria, requereram bastante cimento para a estrutura da casa e fechamento do telhado. Procuramos reduzir produção de entulho que não ficou em zero. Nunca acredite em tudo que lê pois eu nunca disse que a construção era sustentável ou coisa parecida. É a construção da nossa casa que saiu desse jeito nesse momento".

É bom lembrar que Mariana Maffeis revelou nas últimas semanas que ganhou a casa da mãe e fez um agradecimento à apresentadora. Nesta segunda-feira, 17, ela postou registros de como foi o aniversário do filho Varuna.

Veja a construção da casa da filha de Ana Maria Braga:

A herdeira da comandante do Mais Você mora em Botucatu atualmente e está construindo o novo lar na mesma cidade do interior de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela falou sobre a decisão de morar perto da natureza.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou.

